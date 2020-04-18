Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса

По словам чиновника, число выявленных случаев заражения увеличивается преимущественно за счет бессимптомных носителей. Сейчас в столице проводят около 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
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До 60% случаев заражения коронавирусом в Москве протекают бессимптомно

Комсомольская правда15:34

Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в Москве

Lenta.ru14:52

Большинство выявленных в Москве носителей коронавируса не имеют симптомов

Вечерняя Москва15:28

В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса

РИА Новости15:27

Доля бессимптомных случаев COVID-19 в столице выросла примерно до 60% – Хрипун

Москва 2414:57

У большей части носителей COVID-19 в Москве нет симптомов

Интерфакс15:30

Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла примерно до 60%

ТАСС14:38
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Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39
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Кино

Свежие кадры: в финальных эпизодах «Сверхъестественного» вернутся знакомые персонажи

Киноафиша России вчера в 03:38
Общество

В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов

Группа археологов обнаружила в районе норвежского ледника Лендбрин из-за изменения климата и таяния льдов около тысячи артефактов, которые указывают на активное использование горного перевала в эпоху викингов, сообщается в археологическом журнале Antiquity.
РИА Новости 16 апреля в 08:43
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Политика

Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге

Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия 20:40
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
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Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

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Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня 19:10
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Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес

48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
Bimru.ru 09:18
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

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Во Франции подростки попытались проникнуть в Версальский дворец

Подростки попытались проникнуть в подвал Версальского дворца, который закрыт на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:39
Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия 12:09
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Общество

Вывозной рейс с гражданами РФ из Таиланда вылетел во Владивосток

Вывозной рейс с российскими гражданами вылетел из Бангкока во Владивосток в субботу, 18 апреля.
Газета.Ru 01:35
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Общество

В Подмосковье ужесточили пропускной режим

Правила вступают в силу с 22 апреля. Власти Московской области с предстоящей недели ужесточают пропускной режим.
Оka.fm 10:15
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Здоровье

У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу

Идея ввести «паспорта иммунитета» в Италии обречена на провал, поскольку только у 10 процентов граждан выявили антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 21:33
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Мерьем Узерли опубликовала фото с дочерью

Актриса Мерьем Узерли выложила на своей странице в соцсети фото с подросшей дочерью.
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Экономика

В аэропорт Абакана пришла «Эра»

В аэропорт Абакана будет инвестировано 1,18 млрд руб. Об этом 17 апреля объявили в правительстве Республики Хакасия.
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Технологии

Microsoft сделает модульными обновления Windows 10

Американская компания Microsoft собирается изменить механизм внедрения в Windows 10 новых опций.
OAnews вчера в 06:29
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Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
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Наука

Великобритания запустит производство вакцины без клинических испытаний

На следующей неделе Великобритания запустит производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний.
ТК Звезда 18:54
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Здоровье

В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 16 апреля в 00:12
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Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Игры

Ближе к современности: в Doom Eternal появился «демон-хипстер»

REGNUM вчера в 09:16
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В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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Экономика

В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу

Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03
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Общество

Зараженный коронавирусом отец чемпиона «Формулы-3» ушел из жизни

Отец чемпиона "Формулы-3" Роберта Шварцмана российский бизнесмен Михаил Шварцман, у которого был диагностирован коронавирус, ушел из жизни, сообщил двукратный чемпион мира по картингу Лоренцо Трависанутто.
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Авто

Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая

Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
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Общество

МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

"Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть водой и мылом", - советуют в МЧС.
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В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя

Власти Свердловской области рассматривают вариант ограничения продажи алкоголя во время режима всеобщей самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:54
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Как работают Яндекс.Новости?
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