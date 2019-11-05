Общество
РИА НовостиВ Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева
Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
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Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Политика
США должны признать Крым российским, заявил американский экс-дипломат
Бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
РИА Новости 18:04
Происшествия
МЧС сообщает новости о поиске пропавших рыбаков
Primpress.ru 19:20
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Политика
В Госдепе США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске 1044 центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо в связи с выходом США из ядерной сделки.
REGNUM 19:35
Космос
С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA
Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК 29 октября в 19:02
Шоу-бизнес
Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк
После расставания с актрисой Жигунов продал дачу, стал угрюмым и замкнутым.
WomanHit.ru 10:35
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Космос
Космический корабль «Орел» будет наделен многокупольной парашютной системой
Новый российский пилотируемый космический корабль «Орел», который ранее носил название «Федерация», будет обладать более надежной парашютной системой, чем та, что применялась на «Союзе» при возвращении из космоса.
Экономика сегодня 17:38
Интернет
Пользователям «Одноклассников» начали показывать статистику их страниц
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика собственных профилей, сообщили в пресс-службе социальной сети.
Rambler News Service 05:19
Армия и оружие
США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС
Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.
Известия 15:20
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru 04:32
Культура
Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
RT на русском 08:44
Экономика
Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru 12:40
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:50
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
Во вторник, 5 ноября, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин собирается наведаться на космодром «Восточный», где в рамках второй очереди развернулось строительство стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара».
ФедералПресс 01:35
Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.
РБК 16:00
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Единоборства
Комиссия запретила Ковалеву драться до января
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ 07:11
Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Кино
Райан Рейнольдс высмеял усы Генри Кавилла в «Лиге справедливости»
Popcornnews.ru 07:20