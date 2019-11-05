Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
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Водительские права Брежнева выставят на торги за 1,5 млн рублей

РЕН ТВвчера в 23:38

Водительские права Брежнева выставят на торги

Вести.Ruвчера в 11:58

Водительское удостоверение Брежнева продадут на аукционе в Москве

ТАССвчера в 12:34

Водительское удостоверение Леонида Брежнева выставят на торги

Говорит Москвавчера в 12:24

В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

РИА Новостивчера в 12:08

Водительские права Брежнева выставят на торги за 1,5 млн рублей

Интерфаксвчера в 13:47

Водительское удостоверение Брежнева выставят на торги за 1,5 млн рублей

Известиявчера в 11:52
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Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru вчера в 08:30
Кино

Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 04 ноября в 09:22
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 04 ноября в 09:44
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва 04 ноября в 16:19
Авто

В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4

Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня вчера в 01:21
Наука

Ученые назвали новую опасность курения

Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия вчера в 04:38
Общество

Роскачество проверило ванильный зефир

РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru 04 ноября в 09:03
Политика

Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября

Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM вчера в 07:06
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не планируют приобретать в России систему ПВО С-400, потому что на эту покупку у них нет средств.
РИА Новости вчера в 17:15
Кино

Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка

Киноафиша России вчера в 18:30
Футбол

«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре

Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Спорт-Экспресс вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»

StarHit.ru 04 ноября в 20:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04 ноября в 00:06
Политика

Депутат Верховной рады рассказал о возвращении к власти «тупых людей»

Известия 00:02
Общество

Росгвардия просит разрешить ей сбивать дроны при помощи оружия

Росгвардия хочет получить право сбивать дроны над охраняемыми объектами при помощи оружия и боевой техники.
ФедералПресс вчера в 12:04
Музыка

Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA

Культуромания вчера в 00:51
Происшествия

Шамсутдинов сказал отцу, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины

Zab.RU вчера в 23:27
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Политика

В Турции объяснили выгоду российского газа для Европы

Член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней заявила, что российский газ будет гораздо дешевле для потребителей из Европы, чем альтернативы, предлагаемые США.
Профиль вчера в 23:51
Наука

В США разработали генную терапию для борьбы со старением

REGNUM вчера в 16:01
Футбол

Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 19:48
Политика

Рябошапка заявил о требовании украинским обществом «посадок и крови»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
RT на русском вчера в 20:59
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Футбол

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Газета.Ru вчера в 17:31
Происшествия

Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево

"В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился Boeing 777, выполнявший рейс №7571 из Москву в Пунта-Кана (Доминиканская Республика)", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 00:04
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Советский государственный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие должности в СССР в течение 18 лет, участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
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