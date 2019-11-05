Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
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Водительские права Брежнева выставят на торги

РБК15:00

Водительские права Брежнева выставят на торги за 1,5 млн рублей

Интерфакс13:47

Водительское удостоверение Брежнева выставят на торги за 1,5 млн рублей

Известия11:52

Водительское удостоверение Леонида Брежнева выставят на торги

Говорит Москва12:24

В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

РИА Новости12:08

Водительские права Брежнева выставят на торги

Вести.Ru11:58

Водительское удостоверение Брежнева продадут на аукционе в Москве

ТАСС12:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:06, Вашингтон
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Комсомольская правда 16:54
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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Наука

Ученые назвали новую опасность курения

Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.
Газета.Ru 22:44
Музыка

Maruv впервые высказалась после скандала с «российской певицей»

Украинская певица Maruv прокомментировала скандал вокруг её персоны, развернувшийся после конкурса MTV.
News.ru 20:14
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика

Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября

Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM 07:06
Общество

Преступники нашли новый способ кражи денег с карт

Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Российская газета 22:15
Происшествия

На таджикско-узбекской границе неизвестные напали на погранзаставу

Вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.
ТАСС 22:29
Армия и оружие

На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету

На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Профиль 03 ноября в 13:24
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы

Тело 16-летней школьницы, которая была убита в Адыгее, найдено. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном СУ СК РФ во вторник, 5 ноября.
Известия 12:24
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия 21:25
Происшествия

Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка

Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
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«Торонто» с Михеевым обыграл «Лос-Анджелес» Ковальчука

«Торонто Мэйпл Лифс» нанес поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Гаджеты

AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов

Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Политика

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России

РБК 18:37
Армия и оружие

Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке

Военнослужащие французской армии ликвидировали одного из главарей террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая действует на западе Африки, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на своей странице в Twitter.
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Происшествия

В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие

Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru 22:43
Политика

Путин призвал заменить «Википедию»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Википедию» нужно заменить Большой российской энциклопедией в электронной форме, пишет «МК».
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Режиссеры «Мстителей: Финал» сняли несколько альтернативных сцен смерти Тони Старка

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В России запустили сервис по аренде iPhone

Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
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Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

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Актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в сети после съемок в откровенных сценах в фильме "Текст".
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Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

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Голландская гимнастка рассказала о восьми годах съёмок в фильмах для взрослых

Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, которая предыдущие восемь лет снималась в фильмах для взрослых, рассказала о нюансах работы в необычной для спортсменки сфере.
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Советский государственный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие должности в СССР в течение 18 лет, участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
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