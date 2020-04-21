За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

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