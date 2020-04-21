Транспорт
РБКВ Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки
За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
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Комментарии
Общество
В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
Lenta.ru 15:45
Общество
Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях
Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях уже с 23 апреля.
Lenta.ru 14:57
Общество
Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Путешествия
Туроператоры начали бронировать путевки в Турцию на лето
Часть российских туроператоров предлагает забронировать поездки в Турцию начиная с июня.
URA.Ru 03:56
Общество
Скворцова объяснила выявление 6 тысяч случаев коронавируса за день
Выявление в России в воскресенье, 19 апреля, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 связано с расширением круга тестирования.
RT на русском вчера в 16:19
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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Энергетика
Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI
Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.
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36-летний рэпер Тимати проколол себе иглой губу в прямом эфире
Чтобы избежать нехороших последствий, 36-летний Тимати заменил зубочистку медицинским шприцом — и бесстрашно проткнул себе губу.
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Число жертв канадского стрелка увеличилось
Lenta.ru 01:49
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Газета.Ru вчера в 23:19
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Кино
Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая
Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
В России рухнули оптовые цены на бензин
РИА Новости 04:29
Общество
Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье
Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.
Москва 24 16:37
Здоровье
В Мурманской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с 13 по 19 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппу Мурманской области не превышает пороговых значений.
Аргументы и Факты - Мурманск 08:35
Армия и оружие
Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе
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Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Общество
ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию
Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
Футбол
Кариус обратился в ФИФА, чтобы расторгнуть контракт с «Бешикташем»
Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус инициировал спор с ФИФА.
Metaratings 10:59
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Спорт
Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»
Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.
Советский спорт 06:30