За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

Общество Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции. 260

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 2,2K

Шоу-бизнес 36-летний рэпер Тимати проколол себе иглой губу в прямом эфире Чтобы избежать нехороших последствий, 36-летний Тимати заменил зубочистку медицинским шприцом — и бесстрашно проткнул себе губу.

Экономика В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более. 83

Экономика Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей. 51

Экономика Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. 371

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

Общество Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных. 46

Здоровье В Мурманской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с 13 по 19 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппу Мурманской области не превышает пороговых значений. 2

Политика СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. 31

Общество ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить. 290

Кино Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety. 2

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 4