Транспорт

РБКРБКВ Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Читать в источнике
Комментировать115

Подробнее о событии

В Москве без пропусков за день передвигалось 250 тысяч автомобилей

Ёлдаш13:43

Порядка 250 тысяч водителей получат напоминания о необходимости пропусков

Москва 2413:53

Порядка 250 тыс. столичных водителей получат напоминания о необходимости получения цифровых пропусков

Агентство Москва13:25

250 тысяч автомобилистов в Москве получат напоминание от властей после того, как были замечены на дорогах без пропуска

Эхо Москвы14:02

Более 3 миллионов водителей Москвы привязали номер машины к цифровому пропуску

Вечерняя Москва11:20

ЦОДД Москвы выявил 21 апреля около 250 тыс. водителей без цифровых пропусков

ТАСС13:25

Около 800 тысяч автомобилей в Москве передвигаются без пропуска

Вести.Ru06:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 17:17, Ашберн

Комментарии

Общество

В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
Lenta.ru 15:45
12
Общество

Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях

Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях уже с 23 апреля.
Lenta.ru 14:57
13
Общество

Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
284
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости 15:14
1,1K
Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
260
Путешествия

Туроператоры начали бронировать путевки в Турцию на лето

Часть российских туроператоров предлагает забронировать поездки в Турцию начиная с июня.
URA.Ru 03:56
6
Общество

Скворцова объяснила выявление 6 тысяч случаев коронавируса за день

Выявление в России в воскресенье, 19 апреля, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 связано с расширением круга тестирования.
RT на русском вчера в 16:19
1,1K
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
2,2K
Энергетика

Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI

Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.
РИА Новости 17:06
561
Шоу-бизнес

36-летний рэпер Тимати проколол себе иглой губу в прямом эфире

Чтобы избежать нехороших последствий, 36-летний Тимати заменил зубочистку медицинским шприцом — и бесстрашно проткнул себе губу.
Passion.ru 16:53
Происшествия

Число жертв канадского стрелка увеличилось

Lenta.ru 01:49
1
Экономика

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
83
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
3,1K
Экономика

Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости

Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
51
Кино

Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая

Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
1
Экономика

Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
371
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,2K
Энергетика

В России рухнули оптовые цены на бензин

РИА Новости 04:29
3,5K
Общество

Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье

Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.
Москва 24 16:37
46
Здоровье

В Мурманской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с 13 по 19 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппу Мурманской области не превышает пороговых значений.
Аргументы и Факты - Мурманск 08:35
2
Общество

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

Газета.Ru 13:24
963
Армия и оружие

Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе

Страна Советов on-line 05:14
1
Политика

СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
31
Общество

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Интерфакс 15:30
24
Общество

ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
290
Футбол

Кариус обратился в ФИФА, чтобы расторгнуть контракт с «Бешикташем»

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус инициировал спор с ФИФА.
Metaratings 10:59
Кино

Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
2
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
4
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
78
Спорт

Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»

Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.
Советский спорт 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное