В Москве подсчитали число автомобилистов, которые не оформили пропуск для передвижения по городу. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте. По данным учреждения, 250 тысяч водителей передвигались по столице без цифровых пропусков за последние сутки.

Подсчитано число автомобилистов без пропусков в Москве

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