Транспорт

Lenta.ruLenta.ruПодсчитано число автомобилистов без пропусков в Москве

В Москве подсчитали число автомобилистов, которые не оформили пропуск для передвижения по городу. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте. По данным учреждения, 250 тысяч водителей передвигались по столице без цифровых пропусков за последние сутки.
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Как передвигаться без проблем в условиях пропускного режима

Вести.Ru19:48

В Москве без пропусков за день передвигалось 250 тысяч автомобилей

Ёлдаш13:43

Более 3 миллионов водителей Москвы привязали номер машины к цифровому пропуску

Вечерняя Москва11:20

Порядка 250 тыс. столичных водителей получат напоминания о необходимости получения цифровых пропусков

Агентство Москва13:25

250 тысяч автомобилистов в Москве получат напоминание от властей после того, как были замечены на дорогах без пропуска

Эхо Москвы14:02

ЦОДД Москвы выявил 21 апреля около 250 тыс. водителей без цифровых пропусков

ТАСС13:25

Порядка 250 тысяч водителей получат напоминания о необходимости пропусков

Москва 2413:53
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