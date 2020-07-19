Коронавирус
РИА НовостиВ Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество
В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму зафиксировано 969 случаев COVID-19, из которых 63 у приехавших из-за границы, 104 – из других регионов, 690 – при обращении за медпомощью и у контактных лиц, 112 – при лабораторном скрининге.
Вести.Севастополь 02:56
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539
Говорит Москва 02:22
Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
Происшествия
Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе
В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.
Интерфакс 03:55
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Футбол
Малафеев рассказал о переходе Оздоева в «Зенит»
Газета.Ru 04:13
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Наука
Ученые рассказали о формировании нового океана
Известия 02:53
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес
Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru вчера в 06:47
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news 17 июля в 04:57
Музыка
Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»
ТАСС вчера в 17:14
Культура
Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина
News.ru вчера в 04:58
Общество
Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей
Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Друг Ефремова рассказал, что артист выпивает на домашнем аресте
Близкий друг артиста рассказал, что виновник смертельного ДТП квартиру не покидает.
Народные новости 03:08
Кино
Путин поздравил актера Василия Ливанова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского актера Василия Ливанова, отметив его профессиональное признание, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 04:19
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском вчера в 21:08
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Единоборства
Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
В главном событии вечера Дейвесон Фигередо (19-1) во второй раз подряд разобрался с опытным Джозефом Бенавидесом (28-7) и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
Газета.Ru 03:48
Общество
В России зарегистрировано 6 109 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online 03:46
Общество
Предсказан срок действия вакцины от коронавируса
Россиянам, возможно, придется проходить вакцинацию от коронавируса раз в несколько лет.
Lenta.ru 01:36
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Здоровье
Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19
Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства.
Астрахань.Ру 01:50
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05