Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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В Петербурге постепенно снижается число заражений коронавирусом

Neva.Today04:19

Четверть из выявленных больных COVID-19 за сутки оказались бессимптомниками

Телеканал 360°04:14

Число новых случаев заражения COVID-19 в Петербурге снижается, но медленно. Выздоровевших за сутки ровно вдвое меньше заболевших

Фонтанка.Ру03:50

Российские медики зафиксировали более 6 000 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

VSE42.RU03:54

За сутки в России выявлено чуть больше 6 тысяч новых случаев коронавируса

Накануне.Ru03:53

В России за сутки выявили 6109 новых случаев COVID-19

Daily Storm04:08

В Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости03:51
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru 03:04
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Общество

В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса

Всего в Крыму зафиксировано 969 случаев COVID-19, из которых 63 у приехавших из-за границы, 104 – из других регионов, 690 – при обращении за медпомощью и у контактных лиц, 112 – при лабораторном скрининге.
Вести.Севастополь 02:56
168
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 170 539

Говорит Москва 02:22
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Происшествия

Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
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Происшествия

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.
Интерфакс 03:55
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости вчера в 15:20
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Футбол

Малафеев рассказал о переходе Оздоева в «Зенит»

Газета.Ru 04:13
Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Наука

Ученые рассказали о формировании нового океана

Известия 02:53
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Политика

Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию

Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
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Политика

Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии

В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Шоу-бизнес

Подольская шокировала фанатов новым имиджем

Life.ru вчера в 06:47
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Футбол

«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news 17 июля в 04:57
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Музыка

Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»

ТАСС вчера в 17:14
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Культура

Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина

News.ru вчера в 04:58
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Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК вчера в 18:43
17
Общество

Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей

Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
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Шоу-бизнес

Друг Ефремова рассказал, что артист выпивает на домашнем аресте

Близкий друг артиста рассказал, что виновник смертельного ДТП квартиру не покидает.
Народные новости 03:08
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Кино

Путин поздравил актера Василия Ливанова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского актера Василия Ливанова, отметив его профессиональное признание, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 04:19
Политика

Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда

Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском вчера в 21:08
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Армия и оружие

Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Политическая Экспертиза вчера в 12:13
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Единоборства

Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

В главном событии вечера Дейвесон Фигередо (19-1) во второй раз подряд разобрался с опытным Джозефом Бенавидесом (28-7) и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
Газета.Ru 03:48
Общество

В России зарегистрировано 6 109 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.
БИЗНЕС Online 03:46
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Общество

Предсказан срок действия вакцины от коронавируса

Россиянам, возможно, придется проходить вакцинацию от коронавируса раз в несколько лет.
Lenta.ru 01:36
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Здоровье

Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19

Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства.
Астрахань.Ру 01:50
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Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета 17 июля в 23:05
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