Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общество В Крыму за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса Всего в Крыму зафиксировано 969 случаев COVID-19, из которых 63 у приехавших из-за границы, 104 – из других регионов, 690 – при обращении за медпомощью и у контактных лиц, 112 – при лабораторном скрининге. 168

Происшествия Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар. 2

Происшествия Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 63

Политика Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике. 16

Политика Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 1,7K

Кино Путин поздравил актера Василия Ливанова с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем российского актера Василия Ливанова, отметив его профессиональное признание, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики. 74

Единоборства Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе В главном событии вечера Дейвесон Фигередо (19-1) во второй раз подряд разобрался с опытным Джозефом Бенавидесом (28-7) и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Общество В России зарегистрировано 6 109 новых заболевших коронавирусом За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. 2

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 102