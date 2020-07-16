Коронавирус
Плюс один +1За сутки 6 109 человек в России заразились коронавирусом
Количество выздоровевших за сутки 18-19 июля поднялось до 550 344. Общее число активных случаев SARS-CoV-2 (пациентов, больных в данный момент) составило 208 860.По данным Университета Джона Хопкинса, за время пандемии коронавирусом в мире заразилось 14 307 865 человек.
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18 июля в России объявлено о 6234 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией
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