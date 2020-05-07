Коронавирус
РИА НовостиВ Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
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Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Atas.info вчера в 06:42
Общество
Горячую воду в Москве не отключат до 1 июля
Отключение горячей воды в столице не планируется до 1 июля. Об этом 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Информационный центр Правительства Москвы 05:39
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
Космос
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра
Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
Игры
В России коллекционное издание Assassin’s Creed Valhalla выйдет без игры
В других регионах коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla комплектуется Ultimate-версией тайтла, включающей сезонный пропуск и дополнительный контент.
CyberSport.ru 00:39
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Происшествия
В Волгограде три человека погибли в ДТП
Жертвами ДТП в Дзержинском районе Волгограда стали три человека, сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Российская газета 03:39
Путешествия
Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса
Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии Rata News.
Piter.tv 05:34
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада
В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 05:22
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Здоровье
Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса
В Москве от коронавируса скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.
Вечерняя Москва 05:53
Происшествия
В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 7 тысяч человек
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили 7241 человека, сообщает оперативный штаб.
Neva.Today 03:40
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Американец Дуэйн Джонсон и британка Эмили Блант сыграют в фильме о супругах, обладающих суперспособностями.
News.ru 05:17
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 05:00