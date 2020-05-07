Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки

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