Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 6703, Подмосковье - 842, Нижегородской области - 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
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В Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом за сутки

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В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

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Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.
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