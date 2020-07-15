За последние сутки в РФ коронавирусную инфекцию диагностировали у 6537 человек. Наибольшее количество инфицированных выявили в Москве (672 пациента), меньше всего заразившихся в Севастополе и Чечне (по девять человек). По данным оперативного штаба, у 25,6% больных не было симптомов.

За сутки в России выявили 6537 случаев заражения коронавирусом

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