Коронавирус
Общественная служба новостейЗа сутки в России выявили 6537 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в РФ коронавирусную инфекцию диагностировали у 6537 человек. Наибольшее количество инфицированных выявили в Москве (672 пациента), меньше всего заразившихся в Севастополе и Чечне (по девять человек). По данным оперативного штаба, у 25,6% больных не было симптомов.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
Новые автомобили вчера в 23:09
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Кино
В трейлере пятого сезона «Люцифера» создатели раскрыли детали сюжета
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер».
Комсомольская правда вчера в 08:29
Происшествия
В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 82 человек
Тюмень, 15 июля 2020, 12:31 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки подтверждены 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:31
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
РИА Новости 00:17
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Армия и оружие
Госпиталь Минобороны РФ завершил работу на севере Красноярского края
Северо-Енисейский район, Красноярский край, 15 июля 2020, 09:03 — REGNUM В посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края завершил работу военно-полевой госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), развёрнутый для ликвидации вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий.
REGNUM 02:03
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 13 июля в 04:36
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке
Пашаев заявил, что эти слухи распространяют недоброжелатели, надеющиеся, что если Ефремов разорвет сотрудничество с ним, то им проще будет нанести удар и погубить актера.
Bimru.ru 05:04
Происшествия
На канале Грибоедова речной трамвай столкнулся с несколькими судами
Санкт-Петербургские ведомости 05:27
Общество
Первую группу военных-добровольцев выписали после испытания вакцины
Первую группу добровольцев Минобороны, на которых испытывали вакцину от коронавируса, выписали из госпиталя имени Бурденко.
ТВ Центр 04:15
Общество
Собчак защитила обвиненного в домогательствах Лобкова
Московский Комсомолец 04:04
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
РИА Новости 04:44
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
Газета.Ru 05:27
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Происшествия
Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии
Медики одной из больниц города Сукре в Колумбии установили смерть 67-летнего пациента медучреждения и отказались воспринимать слова его родственников, утверждавших об обратном.
Известия 05:21
Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Происшествия
В нижегородском озере нашли тело женщины со связанными руками
В водоеме в Малышевских гривах Автозаводского района Нижнего Новгорода нашли труп женщины, у которой были связаны конечности.
Российская газета вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42