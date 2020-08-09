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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

В Москве выявили 689 случаев коронавируса

За сутки в Москве выявили 689 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Это самое большое число случаев COVID-19 в РФ.В источнике
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Московский Комсомолец

В Москве выявили 689 случаев коронавируса

Московский Комсомолец04:20
Тюменская линия

74 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Тюменская линия03:49
78.ru

За сутки в Петербурге выявили 160 новых больных COVID-19

78.ru03:40
АБН

В России выявили более 5,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19

АБН03:46
REGNUM

В России за сутки выявлено 5189 случаев COVID-19

REGNUM03:43
Мойка78

Петербург поднялся на третье место по России по числу случаев коронавируса за сутки

Мойка7803:41
Доктор Питер

Петербург занял третье место по числу новых заразившихся коронавирусом

Доктор Питер03:48

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал2423:51
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам

Александр Лукашенко в ходе брифинга с журналистами рассказал, что по итогам переговоров с Владимиром Путиным они достигли договоренности в вопросе задержанных в Белоруссии россиян, пишет Интерфакс.
Пятый канал06:24

Выбор моторного масла для автомобиля

Рекомендации производителя авто Первым делом при выборе моторного масла нужно внимательно ознакомиться с содержанием сервисной книжки, в которой указана рекомендуемая автопроизводителем для заливки в двигатель смазка.
Expert.ru07:26

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

Генеральный директор Huawei Ричард Юй недавно выступил на китайском саммите по информационным технологиям 2020 года, рассказав о предстоящих телефонах Mate 40, следующем флагманском чипсете и проблемах поставок, с которыми сталкивается его компания из-за торговой войны.
NewInformвчера в 02:29
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