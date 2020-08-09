Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Рекомендации производителя авто Первым делом при выборе моторного масла нужно внимательно ознакомиться с содержанием сервисной книжки, в которой указана рекомендуемая автопроизводителем для заливки в двигатель смазка.
В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Генеральный директор Huawei Ричард Юй недавно выступил на китайском саммите по информационным технологиям 2020 года, рассказав о предстоящих телефонах Mate 40, следующем флагманском чипсете и проблемах поставок, с которыми сталкивается его компания из-за торговой войны.