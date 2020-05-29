Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом

В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Умерли рекордные 232 человека, поправились 8264.
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Статистика по коронавирусу в России и мире на 29 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

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В России за сутки зафиксировано 8,5 тысяч новых случаев COVID-19

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В России за сутки подтверждено более 8,5 тысяч случаев COVID-19

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В Москве выявили более 2,3 тысячи новых случаев COVID-19

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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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В России выросла доля просроченных микрозаймов

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График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

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Здоровье

Дмитрий Азаров допустил увеличение ежедневного прироста зараженных коронавирусом

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Неслухи.рф вчера в 13:33
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ВВП России в апреле упал на 12%

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Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

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Lenta.ru 03:36
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс вчера в 13:02
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Общество

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
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Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
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Режим самоизоляции в Томской области продлят до 15 июня

По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня.
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России

«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
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Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
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Происшествия

В Удмуртии скончались 2 пациента с коронавирусом

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Общество

За сутки в России выявили 8338 новых случаев коронавируса

8338 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки; в стационарах страны скончался 161 пациент с COVID-19.
Сиб.фм 27 мая в 03:37
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы кинотеатров

Роспотребнадзор разработал правила работы для кинотеатров после пандемии коронавируса.
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Общество

В Саратовской области зарегистрировали еще 94 случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигли 2 840 человек. За сутки инфекцию выявили у 94 человек.
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
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Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

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Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

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Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев

Закон о выселении индейцев вступил в силу 28 мая 1830 года.
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Хоккеист российской молодежки рассказал об отношении канадцев к Путину

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов рассказал об отношении канадцев к россиянам.
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