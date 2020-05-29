В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Умерли рекордные 232 человека, поправились 8264.

В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом

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