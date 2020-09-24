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Forbes
Forbes

В Москве выявили больше 1000 заболевших коронавирусом впервые с июня

Полностью выздоровели за сутки 6130 человек. В Москве зафиксировано 1050 новых случаев. Это максимум с 23 июня, когда коронавирус нашли у 1081 человека.В источнике
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Forbes

В Москве выявили больше 1000 заболевших коронавирусом впервые с июня

Forbes03:34
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Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Филиппа Киркорова

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка.
News.ru11:41
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Врач: болезни сердца лечат меньше из-за ориентации больниц на COVID

В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом В то же время сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти россиян и этот показатель может вырасти еще, поскольку многие больные не дождались своей очереди на плановую госпитализацию, считает Воронин.
Национальная служба новостей10:11
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Смольный прокомментировал очередь из скорых у Покровской больницы

В соцсетях и петербургских СМИ появилась информация о том, что снова, как и весной, в начале пандемии, у Покровской больницы образовались очереди из карет скорой помощи с пациентами, у которых подозревают коронавирус.
Вести.Ru11:07
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Прокуратура направила в суд дело совладельца сгоревшей «Зимней вишни»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение суда дело экс-гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, который занимался реконструкцией ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.
Коммерсантъ05:01
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com09:19
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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