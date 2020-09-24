Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой обязать певца Филиппа Киркорова снести забор вокруг территории его особняка.
В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом В то же время сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти россиян и этот показатель может вырасти еще, поскольку многие больные не дождались своей очереди на плановую госпитализацию, считает Воронин.
В соцсетях и петербургских СМИ появилась информация о том, что снова, как и весной, в начале пандемии, у Покровской больницы образовались очереди из карет скорой помощи с пациентами, у которых подозревают коронавирус.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила на рассмотрение суда дело экс-гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, который занимался реконструкцией ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.
Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.