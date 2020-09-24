Смольный прокомментировал очередь из скорых у Покровской больницы

В соцсетях и петербургских СМИ появилась информация о том, что снова, как и весной, в начале пандемии, у Покровской больницы образовались очереди из карет скорой помощи с пациентами, у которых подозревают коронавирус.