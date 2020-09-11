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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

В Москве выявили максимальное с июня число новых случаев коронавируса

За последние сутки в Москве зафиксировано максимальное с конца июня число заразившихся коронавирусом.В источнике
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РИА Новости

В России выявили максимальное число новых случаев COVID-19 с конца июля

РИА Новости05:59
Известия

В Москве выявили максимум новых случаев COVID-19 с конца июня

Известия05:25
ТАСС

В Москве за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с 30 июня

ТАСС03:39
Московский Комсомолец

В Москве выявили максимальное с июня число новых случаев коронавируса

Московский Комсомолец04:30
Forbes

В Москве выявили наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки с конца июня

Forbes03:57
РБК

В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19

РБК03:45
Эхо Москвы

В Москве зарегистрировали максимальное с конца июня число новых случаев заражения коронавирусом

Эхо Москвы05:32

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомостивчера в 12:04
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
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Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
ТАСС07:58
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