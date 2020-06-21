Коронавирус
РИА НовостиВ Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Штаб: В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля
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