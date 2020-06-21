Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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В Москве за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса

RT на русском04:10

В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

ТАСС03:47

В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

РИА Новости04:02

В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом

Интерфакс03:58

Штаб: В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля

Агентство Москва03:53

В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля

Москва 2404:08

Менее тысячи случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москва03:46
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Здоровье

207 новых заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

Уральский меридиан 03:56
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

О погоде в июле месяце рассказали в Гидрометцентре.
Псковское агентство информации 03:30
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Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 67 случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки выявлено еще 67 случаев коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 04:43
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
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Политика

Путин заявил, что не любит отчитывать подчиненных «в показном порядке»

Президент России Владимир Путин признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных и никогда не делает этого, несмотря на то, что в Кремле случаются жесткие разговоры.
ТАСС 05:11
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Энергетика

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
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Происшествия

Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию

RT на русском вчера в 05:58
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Гаджеты

Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro

Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com 19 июня в 04:22
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
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Шоу-бизнес

Фото Леры Кудрявцевой без фотошопа шокировало ее поклонников

Фанаты не узнали ведущую телешоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву на фото, которое она не обработала в фотошопе.
iReactor вчера в 13:58
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Кино

Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах

Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре.
Piter.tv вчера в 12:50
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Известия вчера в 02:43
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
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Политика

Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус

Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.
Интерфакс 00:39
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Общество

Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений

ТАСС вчера в 12:18
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Происшествия

В протестующем американском городе произошла стрельба

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции

BFM.ru 19 июня в 17:12
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Футбол

Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
Российская газета вчера в 15:19
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Армия и оружие

Египет выразил готовность ввести войска в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности Каира самым решительным образом вмешаться в военный конфликт в Ливии, чтобы "защитить безопасность" своего западного соседа.
Газета.Ru 05:17
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

Известия вчера в 18:25
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
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Общество

В Минпросвещения назвали число ожидаемых в летних лагерях детей

Около 5 млн детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2020 году. Об этом заявил замминистра просвещения России Денис Грибов.
Известия 05:15
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