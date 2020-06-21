Коронавирус
РИА НовостиВ Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Штаб: В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 с 9 апреля
Агентство Москва03:53
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207 новых заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
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Псковское агентство информации 03:30
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Рифей-Пермь 04:43
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В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
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RT на русском вчера в 05:58
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Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
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Фанаты не узнали ведущую телешоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву на фото, которое она не обработала в фотошопе.
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Кино
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Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре.
Piter.tv вчера в 12:50
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Известия вчера в 02:43
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Политика
Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус
Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.
Интерфакс 00:39
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Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений
ТАСС вчера в 12:18
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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В протестующем американском городе произошла стрельба
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BFM.ru 19 июня в 17:12
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Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).
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Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
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Египет выразил готовность ввести войска в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности Каира самым решительным образом вмешаться в военный конфликт в Ливии, чтобы "защитить безопасность" своего западного соседа.
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Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
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Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
Общество
В Минпросвещения назвали число ожидаемых в летних лагерях детей
Около 5 млн детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2020 году. Об этом заявил замминистра просвещения России Денис Грибов.
Известия 05:15