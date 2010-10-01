Общество

Говорит УфаГоворит УфаВ Башкирии выявили 70 новых случая заражения коронавирусом

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Число случаев COVID-19 в Башкирии за сутки выросло на 70, до 4418, сообщает Стерлеград со ссылкой на оперативный штаб. По официальным данным, за весь период распространения инфекции в Башкирии скончались 18 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Названы признаки второй волны коронавируса

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