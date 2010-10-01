Общество
Говорит УфаВ Башкирии выявили 70 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в Башкирии за сутки выросло на 70, до 4418, сообщает Стерлеград со ссылкой на оперативный штаб. По официальным данным, за весь период распространения инфекции в Башкирии скончались 18 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Здоровье
В Пермском крае от коронавируса умер еще один пенсионер
Всего с конца марта в Пермском крае было выявлено 2506 случаев заражения коронавирусом в 43 территориях региона.
Рифей-Пермь 03:23
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
Коммерсантъ вчера в 15:35
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Футбол
«Зенит» и ЦСКА в среду провели товарищеские матчи
В среду, 10 июня, «Зенит» и ЦСКА в рамках подготовки к возобновлению сезона сыграли контрольные матчи.
Бомбардир.ру вчера в 12:00
Гаджеты
Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC
Astera 10 июня в 10:03
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Политика
Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции
Пока протестующие смотрят образовательные фильмы про историю рабства и права темнокожих, в "Твиттере" разворачивается противостояние Дональда Трампа и местных властей: Президент США заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы, а в адрес губернатора и мэра сказал, что над ними просто насмехаются.
Вести.Ru 11 июня в 11:01
Общество
За сутки в России умерли 114 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 114 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:56
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 11 июня в 06:11
Происшествия
На газохранилище в Казани произошел взрыв
Коммерсантъ вчера в 18:04
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 109 заболевших коронавирусом
В Новосибирской области по состоянию на 12июня число случаев коронавируса составляет 4069, в том числе новых случаев – 109.
RuNews24.ru вчера в 00:56
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили вчера в 01:49
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости вчера в 06:37
Общество
На крупном оптовом рынке Пекина обнаружили коронавирус
На оптовом рынке Пекина «Синьфади» нашли коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Коммерсантъ вчера в 21:20
Общество
Во Владимирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Утром 13 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 63 новых случаях заболевания коронавирусной инфекции в регионе.
Владимирские ведомости 02:52
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 511 тыс. (8987 за сутки).
РБК 02:33
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня вчера в 07:22
Происшествия
В больнице в Орле произошел пожар в рентгенкабинете
Не менее 40 человек эвакуировали из больницы имени Семашко в Орле после возгорания в рентгенкабинете, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:06
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
Общество
В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:48
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Армия и оружие
Востоковеды объяснили попытку США блокировать военных РФ в Сирии
Попытку американских военных преградить путь российскому патрулю в Сирии, попавшую на видео, не следует воспринимать как угрозу.
URA.Ru 11 июня в 04:00