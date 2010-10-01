Коронавирус

РБКРБКВ Москве выявили почти 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние сутки выявили 1493 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала эпидемии возросло до 204 428 человек, сообщает Telegram-канал оперативного штаба столицы по борьбе с COVID-19. При этом выздоровевших за сутки оказалось больше, чем заболевших.
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В Москве выявили почти 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

РБК04:15

За последние сутки в России выявили 8 706 новых случаев заражения коронавирусом

Ореанда-Новости04:13

Еще 8 706 новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировали в России

Live2404:02

В Башкирии выявили 70 новых случая заражения коронавирусом

Говорит Уфа04:00
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Происшествия

Крупный град повредил крыши домов в поселке ЕАО

НТВ 09:56
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
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Шоу-бизнес

Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина

Московский Комсомолец 07:42
1
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
216
Общество

На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
1
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
6,7K
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
99
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,6K
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя

Дочь актера Михаила Ефремова записала обращение к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца.
Аргументы и Факты вчера в 20:04
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Футбол

Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

Думаю, тюрьма научить однозначно ничему не способна.
Vprognoze.ru 02:16
1
Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова

Lenta.ru 06:18
2,1K
Общество

МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ 04:32
1
Происшествия

Тула и девять сёл остались без света из-за урагана

Тула, 13 июня 2020, 14:27 — REGNUM Сильный ветер оставил без энергоснабжения часть Тулы и девять населённых пунктов в Алексинском районе, сообщили ИА REGNUM 13 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 07:27
1
Политика

Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением

МИД Польши назвал случайную «оккупацию» части Чехии в мае недоразумением. Об этом представители польской стороны заявили в комментарии CNN.
Lenta.ru 09:05
9
Политика

Зеленский поручил кабмину выработать решения по ситуации с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 10:05
Футбол

Тренер «Мальорки» рассказал, как разозлил Месси: «Сказал, что забьют нам семь, сам сделал хет-трик»

Аргентинец пообещал, что «Барселона» забьет «Мальорке» семь голов. В итоге каталонцы забили пять мячей, а Месси оформил хет-трик.
Sport24.ru 09:11
Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
127
Общество

Военное положение ввели в районе Пекина из-за новой вспышки COVID-19

В пекинском районе Фэнтай, где накануне на рынке была выявлена вспышка коронавируса, введен режим военного положения.
Известия 00:53
637
Общество

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
6
Игры

KFC показала ролик с анонсом собственной консоли

В видео говорится, что консоль будет поддерживать разрешение 4K и 120 кадров в секунду.
Evo-rus.com 09:15
1
Общество

Италия и Нидерланды подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID

Англо-шведской фармацевтическая компания Astrazeneca произведёт 400 миллионов доз вакцины от коронавируса для жителей ЕС, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
News.ru 09:53
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
455
Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
213
Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 11 июня в 03:19
6
Общество

Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

РИА Новости 08:34
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Политика

Украина откроет КПП на границе Крыма и в Донбассе

С 14 июня Украина разрешит въезд в страну иностранцам, откроются пункты пропуска на границе с Крымом, которые закрыли в марте из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 09:14
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Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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