В Москве за последние сутки выявили 1493 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала эпидемии возросло до 204 428 человек, сообщает Telegram-канал оперативного штаба столицы по борьбе с COVID-19. При этом выздоровевших за сутки оказалось больше, чем заболевших.

В Москве выявили почти 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

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