В Москве за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 695 человек, сообщает столичный оперативный штаб в Telegram. Суточный прирост стал максимальным за июль.

В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID-19

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Футбол Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM. 1

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Общество ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей. 9

Происшествия Прокурор попросил для экс-главы Удмуртии 13 лет строгого режима Гособвинение считает, что обвиняемому в получении взятки экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву необходимо назначить наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, сообщил представитель обвинения Дмитрий Походин.

Политика Трамп предложил перенести президентские выборы в США В серии твитов Трамп написал, что ”всеобщее голосование по почте” сделает выборы в ноябре ”самыми неточными и фальсифицированными в истории”, и это станет ”серьезным позором для США”. 453

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Здоровье Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы. 6

Общество В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360». 117

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

Общество В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом В России за сутки зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 963. 1