Коронавирус
РБКВ Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID-19
В Москве за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 695 человек, сообщает столичный оперативный штаб в Telegram. Суточный прирост стал максимальным за июль.
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Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
RT на русском 02:39
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Шоу-бизнес
Катя Жужа перестала скрывать пол новорожденного ребенка
Только сегодня Екатерина впервые озвучила пол новорожденного ребенка Катя не стала надолго растягивать интригу, сообщив, что она стала мамой мальчика.
Bimru.ru 03:54
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима
Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости 04:06
Футбол
Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд
Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:16
Общество
На Среднем Урале выявили ещё 210 носителей коронавируса
Екатеринбург, 31 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 210 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:07
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Общество
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Происшествия
Прокурор попросил для экс-главы Удмуртии 13 лет строгого режима
Гособвинение считает, что обвиняемому в получении взятки экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву необходимо назначить наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, сообщил представитель обвинения Дмитрий Походин.
Интерфакс 04:01
Происшествия
Саратовский депутат в думе отбил пикетчицу у сотрудников полиции
Четвертая Власть 02:22
Политика
Трамп предложил перенести президентские выборы в США
В серии твитов Трамп написал, что ”всеобщее голосование по почте” сделает выборы в ноябре ”самыми неточными и фальсифицированными в истории”, и это станет ”серьезным позором для США”.
Вестник Кавказа вчера в 22:00
Финансы
Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
BFM.ru 03:06
Происшествия
Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявили в пятницу в столичном управлении СК РФ.
РИА Новости 04:01
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
РЕН ТВ вчера в 17:26
Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Большой театр впервые после карантина представил двухчасовой концерт в Севастополе. Там открылся Международный фестиваль оперы и балета.
Общественное телевидение России вчера в 05:40
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург вчера в 06:03
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета 29 июля в 06:20
Общество
В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом
В России за сутки зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 963.
RT на русском 03:36
Политика
«Коммерсантъ» назвал претендента на место председателя Мосгорсуда
Собеседники газеты в судейском сообществе отмечают, что отношения председателей Верховного суда Вячеслава Лебедева и Мосгорсуда Ольги Егоровой окончательно испортились в 2015 г. из-за дела о хищениях 300 млн руб. руководителями управлений судебного департамента при ВС по Москве и Московской области, который возглавляет Александр Гусев.
Ведомости вчера в 21:01
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59