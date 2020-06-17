Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

В России за последние сутки выявили 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Это минимум с 30 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 31,8% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.
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В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

Газета.Ru05:14

В РФ за сутки коронавирусной инфекцией заразились 7 843 человека. Это минимум с 30 апреля

ТАСС03:35

Число новых случаев коронавируса в России оказалось минимальным с апреля

Взгляд.ру03:55

Число новых случаев COVID-19 в РФ стало минимальным с 30 апреля

Национальная служба новостей03:46

В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 с 11 апреля

Известия04:15

В Москве за сутки выявили минимальное число заболевших COVID с 11 апреля

РБК03:49

В России выявлен минимум заражений коронавирусом с 1 мая

URA.Ru03:38
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Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Общество

Вакцину от коронавируса в «Векторе» начнут испытывать с 15 июля

В Новосибирске с 15 июля планируют приступить к тестам вакцины от коронавирусной инфекции. Проводить испытания будут на людях.
Телеканал 360° 05:39
Происшествия

В Кировской области скончались еще два пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки скончались два пациента с COVID-19.
Первоисточник вчера в 03:28
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Общество

Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге

Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
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Общество

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РИА Новости вчера в 17:09
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

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Мослента 15 июня в 12:10
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 15 июня в 04:14
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Общество

Куйвашев отказался смягчать ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что областные власти пока не будут смягчать действующие ограничения на продажу алкоголя.
Политсовет 05:10
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Происшествия

Во французском Дижоне произошли беспорядки

Rambler News Service вчера в 11:29
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Политика

Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью

Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности

Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
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Новым главным тренером «Барыса» назначен Михайлис

«Барыс» назначил главным тренером команды Юрия Михайлиса. Контракт между сторонами подписан на один год.
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Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Известия 05:06
Армия и оружие

Стратегический бомбардировщик США пролетел возле Санкт-Петербурга

Вблизи Санкт-Петербурга были замечены американские бомбардировщики B-52H Stratofortress.
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Общество

Аксенов разъяснил новые правила отдыха в Крыму

Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
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Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией

Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
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Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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Краснов напомнил, что для устранения проблем с лекарственным обеспечением населения по инициативе Генпрокуратуры были приняты необходимые правовые акты, касающиеся обязательной маркировки лекарств, ввоза не зарегистрированных в России препаратов, в которых остро нуждались люди.
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Отечественный препарат для лечения ковидных больных поступил в Самарскую область.
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В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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