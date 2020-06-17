В России за последние сутки выявили 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Это минимум с 30 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 31,8% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

Общество В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).

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