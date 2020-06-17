Коронавирус
Газета.RuВ России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России за последние сутки выявили 7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах. Это минимум с 30 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 31,8% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Вакцину от коронавируса в «Векторе» начнут испытывать с 15 июля
В Новосибирске с 15 июля планируют приступить к тестам вакцины от коронавирусной инфекции. Проводить испытания будут на людях.
Телеканал 360° 05:39
Происшествия
В Кировской области скончались еще два пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки скончались два пациента с COVID-19.
Первоисточник вчера в 03:28
Общество
Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге
Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 15 июня в 04:14
Общество
Куйвашев отказался смягчать ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что областные власти пока не будут смягчать действующие ограничения на продажу алкоголя.
Политсовет 05:10
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
Во французском Дижоне произошли беспорядки
Rambler News Service вчера в 11:29
Политика
Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Хоккей
Новым главным тренером «Барыса» назначен Михайлис
«Барыс» назначил главным тренером команды Юрия Михайлиса. Контракт между сторонами подписан на один год.
Metaratings 05:10
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США пролетел возле Санкт-Петербурга
Вблизи Санкт-Петербурга были замечены американские бомбардировщики B-52H Stratofortress.
Цензуры.Нет вчера в 11:55
Общество
Аксенов разъяснил новые правила отдыха в Крыму
Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
Взгляд.ру 05:29
Космос
Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Здоровье
Генпрокурор назвал главные проблемы российской медицины
Краснов напомнил, что для устранения проблем с лекарственным обеспечением населения по инициативе Генпрокуратуры были приняты необходимые правовые акты, касающиеся обязательной маркировки лекарств, ввоза не зарегистрированных в России препаратов, в которых остро нуждались люди.
ТАСС 05:36
Здоровье
Самарская область получила препарат для лечения коронавируса
Отечественный препарат для лечения ковидных больных поступил в Самарскую область.
Kursk.com 03:18
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54