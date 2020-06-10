В Москве за сутки зафиксировано 1195 случаев заражения коронавирусом. Это самое низкое число случаев инфицирования за два месяца. Всего в Москве зафиксировано 199 785 случаев.

В Москве выявили самое низкое за два месяца число заразившихся

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