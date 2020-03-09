Общество
РИА НовостиВ Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, все пациенты посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.
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Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону»
«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в таблице, не сумев обойти «Барселону» (58).
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном показали на видео
Видео появилось на ютьюб-канале Минобороны России. На различных этапах полёта Ту-142 сопровождали истребители ВВС НАТО.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Футбол
«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой
Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Армия и оружие
Военный конвой американцев прогнали сирийские солдаты
Американские военные были вынуждены повернуть обратно, когда их остановили сирийские солдаты.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Футбол
«МЮ» грохнул «Сити» третий раз за сезон. Бедный Пеп, так много он не проигрывал никогда
Первые 20 минут «Сити» давил, но без травмированного Кевина Де Брюйне в опасные моменты это не превратилось: 75% владения и всего один удар.
Армия и оружие
Сирийский ЗРК «Бук» уничтожил 20 турецких беспилотников
Представители сирийского Минобороны представили новый доклад, в котором отметили, что армии Сирии удалось подбить двадцать турецких БПЛА с помощью ЗРК «Бук-М2Э».
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Общество
Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса
Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
На премьер-министра Судана совершено покушение
В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Спорт
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей
Политика
СМИ сообщили о намерении Качиньского посетить Смоленск
Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину крушения правительственного авиалайнера Ту-154М, в котором погибли его брат и 95 членов правительственной делегации.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Космос
Корабль Dragon пристыковался к МКС
Запущенный в субботу компанией SpaceX Грузовой корабль Dragon совершил состыковку с МКС, сообщается в Twitter-аккаунте NASA.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Происшествия