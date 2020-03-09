В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, все пациенты посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

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