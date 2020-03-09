Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Согласно результатам эпидемиологического расследования, все пациенты посещали Италию в последние две недели. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.
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Еще три случая заражения коронавирусом выявили в Москве

РИАМО08:27

В России диагностировали три новых случая заболевания коронавирусом

Екатеринбург Онлайн08:18

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости07:58

В Москве нашли еще троих заразившихся коронавирусом

РБК08:07

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

RT на русском08:05

Еще три россиянина заразились коронавирусом

Lenta.ru08:00

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

ТАСС08:12
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Экономика

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

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Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
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