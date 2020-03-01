Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Его положили в инфекционную больницу №1 Москвы. Первоначально диагноз поставили именно там, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре, сообщил Telegram-канал Baza.
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Роспотребнадзор подтвердил первый случай коронавируса в Москве. Им заболел сотрудник РФС

Sport24.ru11:08

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

Lenta.ru13:20

Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом сотрудника РФС (Baza)

Sports.ru11:40

Сотрудник РФС заболел коронавирусом

Газета.Ru11:26

Baza: Роспотребнадзор подтвердил диагноз «коронавирус» у футболиста в Москве

Чемпионат11:14

Baza: Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Москве

URA.Ru13:26

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС

Спорт-Экспресс10:59
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Политика

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
РИА Новости 18:22
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ 12:45
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Взгляд.ру 02:17
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

REGNUM вчера в 15:34
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости 19:29
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Вести.Ru 04:36
Общество

Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками

В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).
Вечерняя Москва 17:23
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 27 февраля в 19:29
Политика

Рота, которая не сдалась: 20 лет подвигу псковских десантников

Свободная Пресса 02:38
Здоровье

Новости COVID-19: первые смерти в США и Австралии, «больной» папа римский и проверка на коронавирус в России

Заболевшие в Ирландии и Люксембурге приехали в страны из Италии.К утру 1 марта первые случаи гибели от COVID-19 зафиксировали в США, Австралии и Таиланде.
Snob.ru 05:08
Хоккей

Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Газета.Ru 28 февраля в 21:41
Футбол

Месси установил рекорд по количеству сыгранных «Эль Классико»

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Газета.Ru 15:35
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
РИА Новости 19:30
Общество

Более 40 тысяч человек посетили парк «Остров мечты» в день открытия

Парк развлечений "Остров мечты" в день открытия посетили более 40 тысяч человек, рассказал председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.
Москва 24 вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Дима Билан раскритиковал Ирину Шихман за недавнее интервью

Через несколько недель после выхода выпуска исполнитель раскритиковал интервьюера, так как полностью просмотрел данный выпуск.
OAnews вчера в 12:31
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM 15:23
Культура

Бату Хасиков рассказал о праздновании Восточного Нового года в Москве

РИА Калмыкия вчера в 12:31
Политика

Украина продолжит оказывать «решительную поддержку» Афганистану

Украинские военнослужащие продолжат и дальше оказывать помощь афганскому народу, пока того требует ситуация.
Ридус 17:57
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Экономика

Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса

Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля.
Коммерсантъ 12:39
Технологии

«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года

Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
CNews 28 февраля в 01:13
Общество

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Здоровье

Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога

Сбривать бороду и длинные волосы из-за коронавируса или любого другого вируса нет необходимости, но есть ряд предосторожностей, которые следует соблюдать.
РИА Новости 19:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию

По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
OvideO.ru 15:17
Общество

Назначен председатель комитета градостроительной политики Читы

Председателем читинского комитета градостроительной политики назначен Александр Судилов.
Московский Комсомолец Чита 18:37
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