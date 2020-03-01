Общество
Lenta.ruВ Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Его положили в инфекционную больницу №1 Москвы. Первоначально диагноз поставили именно там, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре, сообщил Telegram-канал Baza.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Общество
Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками
В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Политика
Рота, которая не сдалась: 20 лет подвигу псковских десантников
Здоровье
Новости COVID-19: первые смерти в США и Австралии, «больной» папа римский и проверка на коронавирус в России
Заболевшие в Ирландии и Люксембурге приехали в страны из Италии.К утру 1 марта первые случаи гибели от COVID-19 зафиксировали в США, Австралии и Таиланде.
Хоккей
Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Футбол
Месси установил рекорд по количеству сыгранных «Эль Классико»
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд по количеству сыгранных "Эль Классико".
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Общество
Более 40 тысяч человек посетили парк «Остров мечты» в день открытия
Парк развлечений "Остров мечты" в день открытия посетили более 40 тысяч человек, рассказал председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал Ирину Шихман за недавнее интервью
Через несколько недель после выхода выпуска исполнитель раскритиковал интервьюера, так как полностью просмотрел данный выпуск.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Культура
Бату Хасиков рассказал о праздновании Восточного Нового года в Москве
Политика
Украина продолжит оказывать «решительную поддержку» Афганистану
Украинские военнослужащие продолжат и дальше оказывать помощь афганскому народу, пока того требует ситуация.
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Экономика
Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса
Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля.
Технологии
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Здоровье
Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
Сбривать бороду и длинные волосы из-за коронавируса или любого другого вируса нет необходимости, но есть ряд предосторожностей, которые следует соблюдать.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию
По сообщениям ряда источников, Анастасия Заворотнюк уехала на лечение в Италию.
Общество
Назначен председатель комитета градостроительной политики Читы
Председателем читинского комитета градостроительной политики назначен Александр Судилов.