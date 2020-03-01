В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Его положили в инфекционную больницу №1 Москвы. Первоначально диагноз поставили именно там, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре, сообщил Telegram-канал Baza.

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

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