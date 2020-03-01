Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Его положили в инфекционную больницу №1 Москвы. Первоначально диагноз поставили именно там, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре, сообщил Telegram-канал Baza.
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Сотрудник РФС заболел коронавирусом

Газета.Ru11:26

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

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Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом сотрудника РФС (Baza)

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Baza: Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Москве

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Sport24.ru11:08

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС

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