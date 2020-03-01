Общество
Lenta.ruВ Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Его положили в инфекционную больницу №1 Москвы. Первоначально диагноз поставили именно там, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре, сообщил Telegram-канал Baza.
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Болельщики «Локомотива» избили фаната «Зенита»
Болельщики футбольного клуба «Локомотив» избили фаната «Зенита», который пробрался на трибуну гостей.
Армия и оружие
Сирийскую армию за сутки вытеснили из девяти селений в районе Идлиба
Протурецкие боевики при поддержке армии Турции за последние сутки вытеснили сирийских военных из девяти селений в районе Идлиба.
Футбол
«Реал» всухую обыграл «Барселону», Винисиус побил рекорд Месси
Винисиус отличился в возрасте 19 лет и 233 дня, став самым молодым футболистом в XXI веке, который забивал в "класико".
Политика
В Иране назвали мирный договор США и талибов капитуляцией Вашингтона
Мирное соглашение, которое Вашингтон подписал с движением «Талибан» (запрещено в России), является капитуляцией США.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Футбол
«Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» в матче лидеров чемпионата Нидерландов
В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Наука
Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении
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Происшествия
Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess
Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
СМИ узнали об отказе крупнейшего суверенного фонда от акций четырех фирм
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует избавиться от акций четырех компаний, поскольку из-за их производства выделяется существенное количество парниковых газов.
Общество
OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России
Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России.
Политика
Турецкую границу с ЕС пересекли почти 50 тысяч мигрантов
Почти 50 тысяч мигрантов пересекли турецкую границу с Евросоюзом.
Экономика
Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля
Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Игры
В новом ролике Outriders Пиромант сжигает врагов
Что касается навыков Пироманта, то он способен запускать огненный снаряд, создавать столб пламени под ногами врагов и призывать некое подобие жаркого гейзера, который наносит урон и сковывает противника.
Гаджеты
Samsung представил новый OLED-экран с меньшим энергопотреблением
Южнокорейский производитель Samsung представил новый OLED-экран. Известно, что он будет потреблять намного меньшее количество энергии.
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Киберспорт
Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»
Политика
Торговые переговоры ЕС и Британии стартуют в Брюсселе
В Брюсселе стартуют торговые переговоры между Европейским союзом и Соединенным Королевством.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года
Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Футбол
Зидан: Винисиус заслужил этот важный гол в ворота «Барселоны»
Винисиус заслужил этот важный гол в ворота важного соперника. Я рад за Мариано, потому что ему было непросто из-за того, что он мало играл.
Экономика
В России внесут изменения в закон о валютном регулировании
Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.