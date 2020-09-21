Коронавирус
Московский КомсомолецПрирост случаев коронавируса в Москве оказался максимальным с июня
За сутки в Москве было зафиксировано 915 случаев коронавируса COVID-19. Прирост в столице оказался максимальным с 22 июня, то есть почти за три месяца.
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Прирост случаев коронавируса в Москве достиг максимума за три месяца
Общественная служба новостей05:08
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Происшествия
В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери
Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM 05:05
Общество
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Граждане вышеперечисленных государств могут въехать в Россию через воздушные пункты пропуска, россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.
Известия вчера в 18:17
Общество
Вирусологи объяснили увеличение случаев заражения COVID-19 в Москве
Недостаточное соблюдение противоэпидемических мер и увеличение контактов между людьми стали причинами роста заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 05:48
Происшествия
В Иркутской области в результате ДТП погибли пять человек
Иркутск, 21 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего в Усольском районе Иркутской области.
REGNUM 06:12
Политика
Запад предложил белорусской оппозиции помощь по украинскому сценарию
В свою очередь, лидеры Польши, Литвы и Румынии опубликовали совместное заявление, идущее вразрез с риторикой оппозиции.
ТВ Центр 04:46
Футбол
Гунько удалил пост об уходе с поста главного тренера «Химок»
РИА Новости 06:10
Политика
Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM 03:52
Политика
ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru 05:55
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна показала фото с прогулки с сыном
На минувших выходных Татьяна гуляла с сыном в парке возле Новодевичьего монастыря, о чём сообщила своим подписчикам в Instagram.
CT news 05:54
Происшествия
После ДТП в Барнауле с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Барнауле после ДТП, в котором погибла семья из четырех человек.
ТАСС 00:58
Политика
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 01:56
Армия и оружие
С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград
Американцы прорабатывают нападение на Калининград Военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер полагает, что для успешного прорыва системы ПВО Калининграда США необходимо больше стратегических бомбардировщиков.
Экономика сегодня 05:23
Происшествия
Пропавший в марте в Новосибирске ученый обнаружен мертвым
В Новосибирске нашли тело старшего научного сотрудника Института горного дела Сибирского отделения РАН Геннадия Кулакова, который пропал в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:14
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Курс доллара растет на 0,46% — до ₽ 76, 1. Американская валюта поднялась выше ₽ 76 впервые с 9 сентября.
РБК 04:01
Общество
Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки
В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия 04:12
Общество
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ 04:24
Игры
PC-версия Freedom Fighters получила повторный возрастной рейтинг
В сети обратили внимание, что PC-версия шутера от третьего лица Freedom Fighters 2003 года получила повторный возрастной рейтинг на сайте европейского рейтингового агентства PEGI.
Игромания.ру 04:42
Политика
Россию сочли виновницей притока беженцев в Европу
Руководство России сочли виновником притока беженцев в Европу.
Lenta.ru 03:42
Происшествия
Суд подтвердил законность обвинения Фургала в убийстве бизнесмена Зори
Московский городской суд разрешил Следственному комитету РФ выдвинуть обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об убийстве бизнесмена Евгения Зори.
Life.ru 05:12
Политика
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации
Приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы" в Белоруссии не будет, заявил в понедельник в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:56
Политика
Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»
Сокращение финансирования медицинских услуг на Украине при нынешней власти уничтожает украинский народ.
РБК вчера в 22:25
Общество
Основатель Nikola покинет компанию. Его обвиняли в обмане инвесторов
Основатель Nikola Motor Тревор Милтон объявил, что по собственному желанию уходит с поста председателя совета директоров компании и покидает состав совета директоров.
РБК 06:20
Политика
МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета 05:52
Гаджеты
В России появилась расширенная сервисная программа Apple
Apple официально запустила в России сервис AppleCare+, который включает в себя расширенное сервисное гарантийное обслуживание.
Российская газета 04:00
Экономика
Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ
Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru 05:40
Кино
Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда
Ранее основным претендентом на роль Джеймса Бонда считался актер Том Хиддлстон.
Piter.tv 01:33