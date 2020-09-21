За сутки в Москве было зафиксировано 915 случаев коронавируса COVID-19. Прирост в столице оказался максимальным с 22 июня, то есть почти за три месяца.

Прирост случаев коронавируса в Москве оказался максимальным с июня

Происшествия В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери. 10

Общество Вирусологи объяснили увеличение случаев заражения COVID-19 в Москве Недостаточное соблюдение противоэпидемических мер и увеличение контактов между людьми стали причинами роста заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Запад предложил белорусской оппозиции помощь по украинскому сценарию В свою очередь, лидеры Польши, Литвы и Румынии опубликовали совместное заявление, идущее вразрез с риторикой оппозиции.

Политика Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния. 38

Политика ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС. 4

Политика Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). 1,1K

Армия и оружие С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград Американцы прорабатывают нападение на Калининград Военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер полагает, что для успешного прорыва системы ПВО Калининграда США необходимо больше стратегических бомбардировщиков. 218

Происшествия Пропавший в марте в Новосибирске ученый обнаружен мертвым В Новосибирске нашли тело старшего научного сотрудника Института горного дела Сибирского отделения РАН Геннадия Кулакова, который пропал в марте 2020 года. 45

Общество Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. 598

Общество В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». 1K

Игры PC-версия Freedom Fighters получила повторный возрастной рейтинг В сети обратили внимание, что PC-версия шутера от третьего лица Freedom Fighters 2003 года получила повторный возрастной рейтинг на сайте европейского рейтингового агентства PEGI. 1

Происшествия Суд подтвердил законность обвинения Фургала в убийстве бизнесмена Зори Московский городской суд разрешил Следственному комитету РФ выдвинуть обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об убийстве бизнесмена Евгения Зори. 16

Общество Основатель Nikola покинет компанию. Его обвиняли в обмане инвесторов Основатель Nikola Motor Тревор Милтон объявил, что по собственному желанию уходит с поста председателя совета директоров компании и покидает состав совета директоров.

Политика МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3 Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. 28

Гаджеты В России появилась расширенная сервисная программа Apple Apple официально запустила в России сервис AppleCare+, который включает в себя расширенное сервисное гарантийное обслуживание.