Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПрирост случаев коронавируса в Москве оказался максимальным с июня

За сутки в Москве было зафиксировано 915 случаев коронавируса COVID-19. Прирост в столице оказался максимальным с 22 июня, то есть почти за три месяца.
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Прирост случаев коронавируса в Москве оказался максимальным с июня

Московский Комсомолец05:35

Прирост новых случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца

News.ru04:33

Прирост случаев коронавируса в Москве достиг максимума за три месяца

Общественная служба новостей05:08

В Москве выявлен рекордный за три месяца прирост случаев COVID-19

Газета.Ru05:34

Суточный прирост случаев коронавируса в Москве достиг максимума с июня

BFM.ru04:25

За сутки в Москве коронавирус выявлен у 915 человек

Росбалт04:15

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца

Интерфакс04:01
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Происшествия

Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Газета.Ru 04:33
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Происшествия

В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM 05:05
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Общество

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Граждане вышеперечисленных государств могут въехать в Россию через воздушные пункты пропуска, россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.
Известия вчера в 18:17
586
Общество

Вирусологи объяснили увеличение случаев заражения COVID-19 в Москве

Недостаточное соблюдение противоэпидемических мер и увеличение контактов между людьми стали причинами роста заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 05:48
Происшествия

В Иркутской области в результате ДТП погибли пять человек

Иркутск, 21 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Пять человек стали жертвами ДТП, произошедшего в Усольском районе Иркутской области.
REGNUM 06:12
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Политика

Запад предложил белорусской оппозиции помощь по украинскому сценарию

В свою очередь, лидеры Польши, Литвы и Румынии опубликовали совместное заявление, идущее вразрез с риторикой оппозиции.
ТВ Центр 04:46
Футбол

Гунько удалил пост об уходе с поста главного тренера «Химок»

РИА Новости 06:10
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Политика

Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM 03:52
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Политика

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru 05:55
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна показала фото с прогулки с сыном

На минувших выходных Татьяна гуляла с сыном в парке возле Новодевичьего монастыря, о чём сообщила своим подписчикам в Instagram.
CT news 05:54
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Происшествия

После ДТП в Барнауле с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Барнауле после ДТП, в котором погибла семья из четырех человек.
ТАСС 00:58
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Политика

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 01:56
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Армия и оружие

С-400 и Тор-М2 закроют бомбардировщикам США дорогу в Калининград

Американцы прорабатывают нападение на Калининград Военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер полагает, что для успешного прорыва системы ПВО Калининграда США необходимо больше стратегических бомбардировщиков.
Экономика сегодня 05:23
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Общество

Депутат из Новосибирска попросила сто тысяч рублей на подарок

Газета.Ru 05:06
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Происшествия

Пропавший в марте в Новосибирске ученый обнаружен мертвым

В Новосибирске нашли тело старшего научного сотрудника Института горного дела Сибирского отделения РАН Геннадия Кулакова, который пропал в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:14
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Финансы

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Курс доллара растет на 0,46% — до ₽ 76, 1. Американская валюта поднялась выше ₽ 76 впервые с 9 сентября.
РБК 04:01
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Общество

Препарат от COVID-19 «Арепливир» поступил в продажу в аптеки

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, сообщил в понедельник, 21 сентября, генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Известия 04:12
598
Общество

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ 04:24
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Игры

PC-версия Freedom Fighters получила повторный возрастной рейтинг

В сети обратили внимание, что PC-версия шутера от третьего лица Freedom Fighters 2003 года получила повторный возрастной рейтинг на сайте европейского рейтингового агентства PEGI.
Игромания.ру 04:42
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Политика

Россию сочли виновницей притока беженцев в Европу

Руководство России сочли виновником притока беженцев в Европу.
Lenta.ru 03:42
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Гаджеты

Зверский аппетит: представлена GeForce RTX 3090 с энергопотреблением 410 Вт

3DNews 06:24
Происшествия

Суд подтвердил законность обвинения Фургала в убийстве бизнесмена Зори

Московский городской суд разрешил Следственному комитету РФ выдвинуть обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об убийстве бизнесмена Евгения Зори.
Life.ru 05:12
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Политика

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации

Приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы" в Белоруссии не будет, заявил в понедельник в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:56
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Наука

Найдено необычное последствие коронавируса у переболевших пациентов

Новый Век 04:40
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Политика

Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»

Сокращение финансирования медицинских услуг на Украине при нынешней власти уничтожает украинский народ.
РБК вчера в 22:25
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Общество

Основатель Nikola покинет компанию. Его обвиняли в обмане инвесторов

Основатель Nikola Motor Тревор Милтон объявил, что по собственному желанию уходит с поста председателя совета директоров компании и покидает состав совета директоров.
РБК 06:20
Политика

МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета 05:52
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Гаджеты

В России появилась расширенная сервисная программа Apple

Apple официально запустила в России сервис AppleCare+, который включает в себя расширенное сервисное гарантийное обслуживание.
Российская газета 04:00
Экономика

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru 05:40
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Кино

Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда

Ранее основным претендентом на роль Джеймса Бонда считался актер Том Хиддлстон.
Piter.tv 01:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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