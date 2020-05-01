Общество

МоссоветМоссоветВ Москве выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
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В Москве коронавирусом заразились более 80 тысяч человек

Рамблер04:34

В Москве выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

Моссовет03:45

В Москве за сутки выявлено более 5 тысяч зараженных коронавирусом

Discover2403 мая в 04:33

В Москве зарегистрировали более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

Медиазона03:42

В Москве выявили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

MOS.news03 мая в 04:06
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
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Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор

Вести.Ru 00:45
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Наука

Обнаружен способ извлечения воды из гипса

Во время извлечения воды из гипса цианобактериями в минерале создается живая пленка, после – выделяются кислые метаболиты и из гипса высвобождается вода.
Rusargument вчера в 16:13
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Общество

Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

РИА Новости 02:43
Футбол

Шалимов удалил свою страницу в Instagram

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram.
ProstoProSport вчера в 14:31
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,3K
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
3
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,7K
Происшествия

В Ленобласти случился пожар на фабрике нетканых материалов

На фабрике нетканых материалов, расположенной в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области, случился пожар.
Газета.Ru вчера в 18:59
7
Общество

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины, сообщает во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.
Интерфакс 04:37
5
Общество

В Ростовской области от коронавируса умерла 48-летняя женщина

Rostof.ru вчера в 04:29
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» осмотрела три четверти неба

ТАСС вчера в 09:02
Происшествия

Третий пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

На территории Алтайского края зафиксирован третий случай смерти пациента с ковидом. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 5 мая.
Kursk.com 02:33
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Российская газета 00:04
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

Эхо Москвы 02 мая в 06:00
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Общество

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Культура

Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в новом сериале от CBS

Николас Кейдж планирует сыграть Джо Экзотика ─ эксцентричного заводчика диких животных ─ в новом сериале от Imagine Television и CBS Television Studios.
Афиша Daily вчера в 15:47
Экономика

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
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Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 03 мая в 09:16
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Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
52
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Общество

В Москве отрепетировали воздушный парад Победы

Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт вчера в 08:41
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Здоровье

Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом

Главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн озвучил дату появления первого пациента с коронавирусом во Франции.
Lenta.ru 03 мая в 17:26
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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