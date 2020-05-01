Mossovetinfo.ru – 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Москве выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

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