Общество
МоссоветВ Москве выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
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Общество
Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
Общество
«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир
Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
Вести.Ru 00:45
Наука
Обнаружен способ извлечения воды из гипса
Во время извлечения воды из гипса цианобактериями в минерале создается живая пленка, после – выделяются кислые метаболиты и из гипса высвобождается вода.
Rusargument вчера в 16:13
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
РИА Новости 02:43
Футбол
Шалимов удалил свою страницу в Instagram
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в социальной сети Instagram.
ProstoProSport вчера в 14:31
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
В Ленобласти случился пожар на фабрике нетканых материалов
На фабрике нетканых материалов, расположенной в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области, случился пожар.
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19
Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины, сообщает во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.
Интерфакс 04:37
Общество
В Ростовской области от коронавируса умерла 48-летняя женщина
Rostof.ru вчера в 04:29
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» осмотрела три четверти неба
ТАСС вчера в 09:02
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае
На территории Алтайского края зафиксирован третий случай смерти пациента с ковидом. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 5 мая.
Kursk.com 02:33
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета 00:04
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 02 мая в 06:00
Общество
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Культура
Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в новом сериале от CBS
Николас Кейдж планирует сыграть Джо Экзотика ─ эксцентричного заводчика диких животных ─ в новом сериале от Imagine Television и CBS Television Studios.
Афиша Daily вчера в 15:47
Экономика
Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия 03 мая в 09:16
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Напомним, ранее австралийское издание Daily Telegraph обвинило китайские власти в сокрытии данных о коронавирусе и попытках уничтожить доказательств того, что в местных лабораториях были образцы COVID-19.
Вести.Ru 03:29
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
В Москве отрепетировали воздушный парад Победы
Несмотря на отмену большинства праздничных мероприятий 9 мая состоится воздушная часть Парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войны.
Росбалт вчера в 08:41
Здоровье
Во Франции озвучили дату появления первого пациента с коронавирусом
Главный реаниматолог больницы города Бобиньи Ив Коэн озвучил дату появления первого пациента с коронавирусом во Франции.
Lenta.ru 03 мая в 17:26