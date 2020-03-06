Общество

ВедомостиВедомостиВ Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. По ее словам, отсутствие инфекции у пациента подтвердили уже несколько проб. О первом заболевшем коронавирусом москвиче стало известно 2 марта.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Вечерняя Москва11:51

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

РИАМО12:08

В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

ТАСС11:55

Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел

RT на русском11:52

Власти Москвы сообщили о выздоровлении заразившегося коронавирусом

РБК12:35

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

РИА Новости11:43
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Авто

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По некоторым данным, Гончарук сделал это уже в третий раз. Собственно, его отставка не стала сюрпризом для наблюдателей.
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Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

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Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-2019.
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Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

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«Ъ»: Египет не признает крушение лайнера А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд Каира вынес решение по иску родственников россиян, погибших при крушении самолета А321 осенью 2015 года.
Моя Москва.онлайн 04 марта в 04:19
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Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
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Армия и оружие

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ru 13:40
Общество

США повысили уровень опасности для поездок в Азербайджан и Туркмению

Госдепартамент США повысил опасность поездок в Азербайджан и Туркменистан для американцев до третьего уровня, когда стоит отказаться от таких поездок без особой необходимости, говорится в документах, распространённых пресс-службой ведомства.
РИА Новости 22:26
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 3042

В Китае число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, увеличилось до 3042.
Московский Комсомолец вчера в 20:46
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости 19:40
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости 14:55
Футбол

Матч между «Шинником» и «Ротором» пройдет в Химках

В среду Российский футбольный союз принял решение о переносе матча 1\4 финала Олимп - Кубка России между "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" по причине плохого состояния газона на стадионе в Ярославле.
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Общество

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Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
РИА Новости 19:35
Энергетика

Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%

По состоянию на 23:07 мск, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле снизилась на 10,48% — до $41,09 за баррель.
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Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
Газета.Ru 10:52
Армия и оружие

К линии фронта в Донбассе переброшена группировка террористов-исламистов

К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
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Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия 15:51
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последнее время Италию.
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Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Здоровье

Лекарство от коронавируса обнаружили на Украине

Ученые опытным путем доказали, что «Протефлазид» способен успешно бороться с украинским штаммом заболевания, сообщают «Рамблер/новости».
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СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии

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Солист группы «Непара» выкупил название группы и известные песни

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Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
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