Общество
ВедомостиВ Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. По ее словам, отсутствие инфекции у пациента подтвердили уже несколько проб. О первом заболевшем коронавирусом москвиче стало известно 2 марта.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37
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