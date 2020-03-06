Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве выздоровел первый больной коронавирусом

Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Читать в источнике
Комментировать402

Подробнее о событии

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Вечерняя Москва11:51

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

РИАМО12:08

В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

ТАСС11:55

Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел

RT на русском11:52

Власти Москвы сообщили о выздоровлении заразившегося коронавирусом

РБК12:35

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

РИА Новости11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета 06:27
Авто

Geely для беспилотных машин создаст спутники

Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.
32CARS.ru 04 марта в 02:43
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 15:04
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Политика

МИД Украины поставил точку в вопросе поставок воды в Крым

В эфире ток-шоу политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым, но позже отказался от своих слов, отметив, что имел в виду немного другое.
Известия 15:06
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

Piter.tv 00:23
Общество

Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев

Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Известия 16:31
Политика

Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж

Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Live24 09:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой

Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Экспресс газета вчера в 08:53
Здоровье

В Колумбии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Колумбии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.
ФАН 15:50
Кино

Актриса из «Игры престолов» появится во втором сезоне «Ведьмака»

Актриса Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов», была замечена рядом со съемочной площадкой «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 10:07
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Футбол

Президент «Ювентуса»: «Аталанта» — в ЛЧ? У них был всего один отличный сезон

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 12:39
Общество

Предсказано исчезновение снежных зим в центре России

Примерно через 30 лет зимы в центре России могут стать теплыми и без снега — такими, какой была прошедшая аномально теплая зима.
Lenta.ru 17:45
Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
ФАН 13:05
Биатлон

Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место

Спорт-Экспресс 14:51
Происшествия

Итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, убегая от полиции

Бомбардир.ру 17:53
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия 07:51
Здоровье

В Армении подписан закон, ограничивающий употребление и продажу снюсов

Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты.
REGNUM 15:03
Гаджеты

Первый смартфон с 5G от Nokia представят в фильме про Бонда

Компания HMD Global, которая занимается разработкой новых смартфонов под брендом Nokia, заявила, что стала официальным мобильным партнером нового фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time To Die.
АБН 07:07
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
Шоу-бизнес

Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой

Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
Политическая Экспертиза 17:23
Шоу-бизнес

Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт

Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Комсомольская правда 16:05
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

Lenta.ru 17:24
Авто

В Сети раскрыли интерьер нового Chevrolet Blazer

В ноябре прошлого года на международном автосалоне в Гуанчжоу концерн General Motors представил удлиненную версию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения с трехрядным салоном, но до последнего времени интерьер новинки был засекречен.
Новые автомобили 00:33
Футбол

«Марсель» упустил победу над «Амьеном» в добавленное время

В Марселе завершился матч 28-го тура чемпионата Франции. «Марсель» упустил победу в матче с «Амьеном» на последних минутах.
Bookmaker-ratings.ru 17:01
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Музыка

На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Космос

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное