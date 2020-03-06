Общество
Вести.RuВ Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Выздоровел и скоро будет выписан Давид Беров – первый москвич, заболевший коронавирусом нового типа. Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову сообщает "Интерфакс". Ранее в Москве были зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусом.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37
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Здоровье
Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу
Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Наука
Микропластик повреждает коралловые экосистемы
Исследователи показали, что пластиковые отходы небольшого размера могут повреждать живые организмы, с которыми кораллы состоят в симбиотических отношениях, нанося этим вред им самим.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса
Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 197
За прошедшие сутки в Италии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 49 человек от последствий болезни скончались.
Политика
Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
Хоккей
Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление «Торпедо» в овертайме
В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
Футбол
Арбитр Федотов: Лапочкин не дал пенальти в ворота «Ахмата», а его назначают на «Спартак»
Футбольный судья Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитров в 20-м туре Российской Премьер-Лиги и прокомментировал назначение Сергея Лапочкина главным судьёй встречи 21-го тура «Спартак» — «Краснодар».
Происшествия
В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Политика
Зеленский пошутил про «нормальные украинские зады»
Зеленскому показали новые вагоны поездов для международного сообщения, в котором, по словам руководства завода, «европейский габарит», при котором «с хорошим добротным задом не выкрутишься».
Общество
Минтруд разъяснил оплату больничного из-за карантина
Работник, взявший больничный из-за карантина, получает равную оплату с больничным по болезни, больничные из-за карантина - единичные случаи, поэтому нет оснований менять систему их оплаты.
Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Общество
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
В последние дни Департамент государственной безопасности перешел к открытому преследованию и травле активистов из числа российских соотечественников, проживающих в Литве.
Политика
Западные СМИ о встрече Путина и Эрдогана: Россия получила, что хотела
"Россия получила все, что хотела" Немецкое радио Deutschlandfunk сообщает, что российская сторона по итогам переговоров добилась всех желаемых целей.
Биатлон
Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
Футбол
Решение по проведению матчей КР примут на ближайшем бюро исполкома РФС
Решение по определению хозяев полуфинальных матчей Кубка России будет принято на ближайшем бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Культура
HBO выпустит сериал по мотивам игры «The Last of Us»
Американский канал HBO выпустит новый телевизионный сериал по компьютерной видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщило издание «Variety».
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Гаджеты
Названы характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro
В сети появились характеристики нового Redmi Note 9 Pro, который выйдет в 2020 году.