Выздоровел и скоро будет выписан Давид Беров – первый москвич, заболевший коронавирусом нового типа. Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову сообщает "Интерфакс". Ранее в Москве были зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусом.

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

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