Общество

Российская газетаРоссийская газетаПервый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Первый заболевший в Москве новой коронавирусной инфекцией выздоровел, в течение нескольких дней его выпишут из больницы. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что уже несколько взятых у пациента проб показали отсутствие инфекции.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:37

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

РИА Новости11:43

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

РИАМО12:08

В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

ТАСС11:55

Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел

RT на русском11:52

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Вечерняя Москва11:51

Власти Москвы сообщили о выздоровлении заразившегося коронавирусом

РБК12:35
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Гаджеты

Apple отложила производство бюджетного iPhone SE 2

Apple планирует отложила выпуск дешевого смартфона iPhone SE 2 из-за проблем с поставками системных плат, которые возникли на фоне вспышки нового коронавируса.
Телеканал 360° 14:08
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском 10:59
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Футбол

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Алавесом» в матче Примеры

В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Алавесом».
RT на русском 16:53
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Экономика

Эксперт оценил прогноз по рискам дефолта для 38 российских банков

Попадание 38 российских банков в группу дефолтного риска не ударит по банковской сфере в целом.
РИА Новости 07:03
Общество

В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Известия 13:29
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
РБК 12:01
Здоровье

Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок

На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
Российская газета 13:50
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Происшествия

Итальянский судья погиб под поездом, убегая от полиции

Нарушитель выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий поезд. Полиция не исключает, что мужчина мог преднамеренно прыгнуть под состав.
Чемпионат 16:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся до боя

Именитые спортсмены встретятся до предстоящего боя впервые. Напомним, что поединок на турнире UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.
Sobytiya.news 07:44
Шоу-бизнес

Певица упала со сцены, сломала ногу и продолжила петь

Во время концерта певица Анастасия Вишневская упала со сцены в оркестровую яму, в результате чего получила травму.
Вести.Ru 13:41
Происшествия

В Химках горит здание школы бокса

В подмосковных Химках горит трехэтажное здание школы бокса. Площадь возгорания составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров.
Вести.Ru 13:43
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 12:58
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 15:04
Шоу-бизнес

Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт

Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Комсомольская правда 16:05
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали 18 человек

Восемнадцать человек пострадали в результате атаки на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Абдулла Абдулла, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.
РИА Новости 03:59
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город вчера в 05:24
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 11:48
Общество

ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию в связи со снижением спроса, говорится на сайте перевозчика.
Ведомости 14:30
Здоровье

«Новые известия»: что едят россияне, и сколько это стоит

Выяснилось, что самыми "голодными" регионами оказались Забайкальский край, Республика Тыва, Еврейская автономная область.
Ньюс-НН вчера в 01:38
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 07:26
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Общество

«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину

Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Живая Кубань вчера в 15:35
Общество

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

ТАСС 09:34
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
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