Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

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