Общество
ТАССВ Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом
Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:37
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