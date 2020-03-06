Общество

ТАССТАССВ Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом

Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы. Об этом журналистам сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
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Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 12:37

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

Вечерняя Москвавчера в 11:51
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

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