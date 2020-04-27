Общество
RT на русскомВ Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%
В Москве за неделю зафиксирован рост на 70% числа госпитализированных с пневмонией, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов
Вечерняя Москвавчера в 14:20
Анастасия Ракова: Число госпитализированных с пневмонией в Москве увеличилось за неделю на 70%
Агентство Москвавчера в 14:36
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