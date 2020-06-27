Коронавирус

РБКРБКВ Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба в мессенджере Telegram. Общее количество жертв в Москве достигло 3741.
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В Москве скончались еще 24 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правда16:44

В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

ИА Красная Весна16:37

В Москве скончались еще двадцать пациентов с диагнозом COVID-19

REGNUMвчера в 16:16

За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

Интерфаксвчера в 16:14

В столице скончались 20 пациентов с коронавирусом

Московская перспективавчера в 17:05

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

ТАСС16:16

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 03:33
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Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM 10:05
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news вчера в 07:27
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
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Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
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Происшествия

В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли.
РБК 16:53
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Происшествия

Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США

В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде.
RT на русском 11:27
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Футбол

Роналду показал поклонникам хороший стиль

«Начните выходные с хорошей атмосферы и хорошего стиля», — коротко подписал свой пост Роналду.
SM News 09:39
Гаджеты

Intel планирует сменить разъём для следующего поколения процессоров

Настольный процессор Intel Alder Lake-S, который должен выйти после Rocket Lake, получит новый сокет LGA 1700.
Народные новости 13:53
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Кино

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США Еще в феврале 2020 года актер Хэнк Азария, который озвучивал нескольких персонажей, включая выходца из Индии Апу, заявил, что больше не будет этого делать.
Forbes 07:26
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:29
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Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Космос

Scientific American (США): работает ли астрология? Вот что говорит наука (Scientific American)

В 2012 году опрос общественного мнения показал, что 34% американцев считают астрологию «весьма научной» или «отчасти научной» дисциплиной.
ИноСМИ 17:11
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
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Общество

Дима Билан выступит на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Дима Билан выступит на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, посвященном выпускным вечерам.
Дни24 10:53
Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия 15:16
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
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Общество

В Индии местная жительница не могла забеременеть и оказалась мужчиной

Местная жительница долго не могла забеременеть, а позже оказалась мужчиной.
Актуальные Новости 00:57
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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Политика

В Германии допустили повторное закрытие границ внутри Евросоюза

Глава МИД Германии Хайко Маас допустил повторное закрытие границ внутри Евросоюза из-за второй волны коронавируса.
Lenta.ru 16:42
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Происшествия

Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

РБК 10:12
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Футбол

Наставник «Динамо» рассказал о том, что клуб не тренировался перед матчем с ЦСКА

Газета.Ru 15:24
Политика

ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Газета.Ru 15:25
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Армия и оружие

На Донбассе военных ВСУ уничтожают неизвестными устройствами

С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывных устройствах.
Rusvesna.su 12:53
Армия и оружие

Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90

Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
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