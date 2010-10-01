Общество
Эхо МосквыВ Москве за последние сутки скончались еще 44 пациента с коронавирусом
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Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 11 июня в 06:10
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК вчера в 15:45
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
Здоровье
В Ивановской области растет число тяжело болеющих COVID-19
Количество больных с тяжело протекающим заболеванием новой коронавирусной инфекции в регионе растет, сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин 10 июня на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
ИА Красная Весна 10 июня в 08:30
Политика
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Политика
Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС
Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и некоторых других европейских стран.
ТАСС вчера в 20:13
Наука
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Вулкан, спавший 13 тысяч лет, просыпается в Германии.
Пятый канал 00:24
Политика
Протестующие в Сиэтле захватили мэрию
Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих. Протестующие на площади призывали к автономии Сиэтла.
Новые Известия 10 июня в 06:01
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33
Армия и оружие
В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных
RuNews24.ru вчера в 09:55
Гаджеты
Какие смартфоны Samsung обновятся до Android 11? Список
На выходных появился список смартфонов Nokia, которые обязательно должны получить Android 11, а сегодня предлагаем вашему вниманию перечень смартфонов и планшетов Samsung, для которых тоже выйдет Android 11.
iXBT.com 11 июня в 09:47
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Баскетбол
Кайри Ирвинг: «Я не поддерживаю поездку в Орландо»
Sports.ru 00:38
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
Политика
В Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»
Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
REGNUM вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia 11 июня в 13:23
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Здоровье
Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
Известия 00:15
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус
Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
Происшествия
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости 11 июня в 12:29
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53