Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве за последние сутки скончались еще 44 пациента с коронавирусом

Выявлено за сутки в столице, по официальным данным, свыше 1700 зараженных.
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 11 июня в 06:10
1,7K
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
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Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК вчера в 15:45
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
3,1K
Здоровье

В Ивановской области растет число тяжело болеющих COVID-19

Количество больных с тяжело протекающим заболеванием новой коронавирусной инфекции в регионе растет, сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин 10 июня на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
ИА Красная Весна 10 июня в 08:30
Политика

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru вчера в 01:59
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Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
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Политика

Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС

Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и некоторых других европейских стран.
ТАСС вчера в 20:13
Наука

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Вулкан, спавший 13 тысяч лет, просыпается в Германии.
Пятый канал 00:24
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Политика

Протестующие в Сиэтле захватили мэрию

Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих. Протестующие на площади призывали к автономии Сиэтла.
Новые Известия 10 июня в 06:01
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru вчера в 12:19
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Происшествия

Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса

Интерфакс 11 июня в 09:33
2,1K
Армия и оружие

В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных

RuNews24.ru вчера в 09:55
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Гаджеты

Какие смартфоны Samsung обновятся до Android 11? Список

На выходных появился список смартфонов Nokia, которые обязательно должны получить Android 11, а сегодня предлагаем вашему вниманию перечень смартфонов и планшетов Samsung, для которых тоже выйдет Android 11.
iXBT.com 11 июня в 09:47
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
1,8K
Баскетбол

Кайри Ирвинг: «Я не поддерживаю поездку в Орландо»

Sports.ru 00:38
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,8K
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
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Политика

В Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»

Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
REGNUM вчера в 14:28
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Шоу-бизнес

Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia 11 июня в 13:23
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
1,8K
Здоровье

Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
Известия 00:15
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Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
739
Общество

В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус

Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
77
Происшествия

В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

РИА Новости вчера в 23:07
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Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21
2,2K
Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости 11 июня в 12:29
2,5K
Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
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Главное