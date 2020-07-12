В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием. У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

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