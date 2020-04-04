В Москве за сутки коронавирусом заразились 434 человека. Об этом проинформировали столичные власти. "4 апреля 2020 года: 3357 случаев заболевания выявлено в Москве", – говорится на портале мэра и правительства столицы.

В Москве за сутки коронавирусом заразились 434 человека

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Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Общество Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.

Общество Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Гаджеты Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор.

Общество Минпросвещения допускает продление учебного года летом Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.

Происшествия В Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом По состоянию на 4 апреля 2020 года, в Костроме подтверждено 8 случаев заражения коронавирусом, на карантине находятся 837 чел, обследовано 957 чел, сделано 1016 исследований биоматериала, для 222 жителей закончено меднаблюдение, карантин снят.

Экономика Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.

Энергетика Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».

Экономика В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Происшествия Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

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