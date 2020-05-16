Столичный оперативный штаб по ситуации с распространением COVID-19 опубликовал ежедневную сводку о погибших. По данным на раннее утро 17 мая, за сутки от коронавируса в Москве скончался 71 человек – у всех был положительный тест.

В Москве за сутки от коронавируса скончался 71 человек

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