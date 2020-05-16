Общество
Дни.руВ Москве за сутки от коронавируса скончался 71 человек
Столичный оперативный штаб по ситуации с распространением COVID-19 опубликовал ежедневную сводку о погибших. По данным на раннее утро 17 мая, за сутки от коронавируса в Москве скончался 71 человек – у всех был положительный тест.
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В Москве число умерших от коронавируса за сутки впервые превысило 70 человек
Фонтанка.Ру15 мая в 17:26
В Москве число погибших с коронавирусом за сутки впервые превысило 70 человек
Медиазона15 мая в 16:56
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Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня вчера в 07:56
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Финансы
Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой
Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 11:50
Общество
Московским школьникам выставили годовые оценки
15 мая московским школьникам выставили годовые оценки.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:05
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Армия и оружие
Госдеп увидел угрозу для обороны НАТО в действиях России в Арктике
Пресс-служба Госдепартамента США распространила стенограмму брифинга, на котором заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что российские войска в Арктике ставят под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике.
Военное дело 16 мая в 06:37
Общество
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо вчера в 22:58
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru вчера в 13:00
Космос
В США перенесли следующий этап лунной программы
Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета 16 мая в 09:24
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС вчера в 05:25
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Путешествия
Турция откроет границы для иностранных туристов в июне
Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 16 мая в 16:30
Игры
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
В Кузбассе за сутки выявили пять случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у пяти жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:36
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру вчера в 09:40
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 16 мая в 11:10
Здоровье
На Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом
Усть-Канский район, Алтай, 18 мая 2020, 06:54 — REGNUM В Горном Алтае в ночь на понедельник, 18 мая, выявили два новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:54
Армия и оружие
На бесчинства ВСУ за два дня пожаловались сотни тысяч украинцев
Луганск, 17 мая 2020, 23:54 — REGNUM Более полумиллиона жалоб на бесчинства ВСУ поступили за два дня в украинское минобороны, сообщает 17 мая «ЛуганскИнформЦентр».
REGNUM вчера в 16:54
Происшествия
При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот
Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
Ведомости вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем
Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели вчера в 05:19
Культура
«Пухляш» из подтанцовки Little Big попал в рейтинг Forbes
Московский Комсомолец вчера в 09:53
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Футбол
Василий Уткин назвал Нижний Новгород городом дураков
«Кажется, Нижний Новгород – город дураков», - так начинается новый пост в телеграм-канале известного комментатора и YouTube-блогера Василия Уткина.
ProstoProSport вчера в 23:30
Культура
Умерла режиссер сериалов «Безумцы» и «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Последним проектом режиссера были четыре эпизода мини-сериала Hulu "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях.
Газета.Ru вчера в 07:34
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек
Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32