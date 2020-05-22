В столице за последние сутки умерло еще 67 пациентов, у которых диагностировали пневмонию и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных исходов достигло 1934.

В Москве за сутки от коронавируса умерло 67 человек

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