Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве за сутки от коронавируса умерло 67 человек

В столице за последние сутки умерло еще 67 пациентов, у которых диагностировали пневмонию и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Общее число летальных исходов достигло 1934.
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В Москве за сутки от коронавируса умерло 67 человек

Московский Комсомолецвчера в 16:47

За минувшие сутки от коронавируса в Москве скончалось 67 человек

Life.ruвчера в 16:39

В Москве за сутки скончались 68 человек с COVID-19

ФАН20 мая в 18:20

В Московской области жертвами COVID-19 за сутки стали 13 человек

REGNUMвчера в 04:53

Еще 73 человека с коронавирусом скончались в Москве

РИАМОвчера в 01:17

68 пациентов с COVID‑19 умерли за сутки в Москве

Радио 121 мая в 04:40

Оперативный штаб: в Москве за сутки скончались 67 COVID-пациентов

Online47.ruвчера в 16:34
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Здоровье

Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19

Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:18
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Происшествия

Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех

Интерфакс вчера в 21:28
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Общество

Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
1K
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
3,2K
Общество

Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе

По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do вчера в 00:11
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Общество

В Москве ещё 3831 пациент вылечился от коронавируса

RT на русском 02:27
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,3K
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
49
Происшествия

В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса

В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
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Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
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Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Армия и оружие

Американские B-1B Lancer отработали ядерный удар по Мурманску

Американские бомбардировщики B-1B Lancer провели отработку нанесения ядерного удара по Мурманску во время пролета над Швецией.
Discover24 вчера в 02:45
10
Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
451
Космос

SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9

Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:47
43
Общество

Без коронавируса в Омской области остались 7 районов

Как сообщили в региональном Минздраве по состоянию на 9:05 21 мая, коронавирус за сутки обнаружили еще у 47 человек, причем 36 из них выявлены в Омске, 5 – в Калачинском районе, 2 – в Москаленском, по 1 – в Русско-Полянском, Седельниковском, Исилькульском и Омском.
РИА СуперОмск 20 мая в 23:27
27
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Игры

Игрок напомнил восторженному журналисту, что механика ветра из Ghost of Tsushima реализована в серии Metro

3DNews вчера в 08:01
2
Общество

Бразилия опередила Россию по числу зараженных коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в Бразилии достигло 330 890, в результате Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных после США.
Реальное время 01:21
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Финансы

Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара

Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти

Lenta.ru 02:33
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv вчера в 07:46
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Общество

Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
3
Общество

Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор

Live24 вчера в 02:59
2,9K
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Политика

Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу подтвердил президент страны Дональд Трамп, 22 мая передает СNN.
ИА Красная Весна вчера в 03:08
Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Наука

От ишемии защищает оливковое масло

Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 21 мая в 17:00
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