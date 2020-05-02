В Москве за сутки выздоровели 544 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении московского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 544 человека

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