Коронавирус

РБКРБКВ Москве за сутки от коронавируса вылечились 544 человека

В Москве за сутки выздоровели 544 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении московского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
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Еще 544 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва 2402:47

От коронавируса в столице вылечились еще 544 человека

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:27

В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

ТВ Центр03:01

Столичные врачи вылечили от Covid‑19 еще 544 пациента

РИАМО02:51

Еще 544 человека вылечились от коронавируса в Москве

Вечерняя Москва02:47

В Москве еще 544 пациента вылечились от коронавируса

РИА Новости02:51

Еще 655 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Агентство Москвавчера в 03:18
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Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Здоровье

Больницу для пациентов с внебольничной пневмонией построят в Тайшете к 1 июля

SIA.ru 06:09
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Политика

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

ТАСС 05:45
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Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
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Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 06:32
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Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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Политика

Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
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Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
31
Общество

В Кузбассе продлили режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом

Власти Кемеровской области приняли решение продлить режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 07:00
1
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
33
Общество

Правительство запустило сайт о мерах поддержки в условиях пандемии

Правительство РФ запустило информационный сервис о поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса.
Газета.Ru 07:01
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Общество

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Общество

«Боюсь, что ее убьют»: Соловьев о Ксении Собчак и крабовом бизнесе

Popcornnews.ru 06:00
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Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Коммерсантъ 05:58
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Кино

Покончил с собой сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки

Как сообщает издание Variety в США покончил с собой один из создателей фильма ужасов 1988 года - «Детские игры».
Live24 вчера в 01:39
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Общество

Попова не исключает продления ограничений до июня

03.05.2020 От дисциплинированности россиян во время майских праздников зависит как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекций.
Портал Поиск вчера в 10:43
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
1,4K
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
24
Общество

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
861
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Футбол

Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006

Sport.ru вчера в 10:29
Общество

Польша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe

RuNews24.ru 06:00
20
Кино

Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название

Актуальные Новости вчера в 23:04
3
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Происшествия

В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице

Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
23
Общество

Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом

Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
1
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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