Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве за сутки отмечено 2830 новых случаев заражения коронавирусом

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В Москве за последние сутки выявлены 2 830 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Общее число заражений с начала пандемии в столице - 169 303.
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В Москве за сутки отмечено 2830 новых случаев заражения коронавирусом

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