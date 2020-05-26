Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве за сутки отмечено 2830 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за последние сутки выявлены 2 830 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Общее число заражений с начала пандемии в столице - 169 303.
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В Москве за сутки отмечено 2830 новых случаев заражения коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 03:43
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ
По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
Финмаркет 25 мая в 07:41
Общество
Американский летчик решил утопить свой F-35C
Американский летчик опубликовал в "Инстаграм" видео, на котором странно срабатывает электромагнитная катапульта на авианосце.
Утро.ru 08:24
Технологии
Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая
Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Происшествия
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Беременная иностранка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 05:50
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Ограничения на внутренний туризм начнут снимать в России с 1 июня
В России с 1 июня начнут постепенно снимать ограничения на внутренний туризм.
МР7.ру 25 мая в 10:16
Происшествия
В Орле обрушилась крыша спортзала
Орел, 27 мая 2020, 15:26 — REGNUM Обрушение крыши спортивного зала в пристройке к жилому многоквартирному дому произошло в Орле 27 мая, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.
REGNUM 08:26
Происшествия
В деле бывшего вице-губернатора Кировской области выросла сумма взяток
Еще четыре факта взяток на сумму 2,9 миллиона рублей установлено в ходе расследования дела бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 07:47
Общество
Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Авто
Появились первые «живые» фото нового Lada Largus
Первые снимки прототипа Largus FL, облаченного в камуфляж, накануне появились в Сети.
Новые автомобили 04:10
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордный объем иностранной валюты
Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем иностранной валюты. Такие данные следуют из статистики Центрального Банка РФ.
Гудвилл.онлайн вчера в 04:19
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Экономика
Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд
Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Экономика
Продажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Общество
Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году
На 6 и 7 июля намечен ЕГЭ по русскому, далее по профильной математике, физике, химии, истории и биологии.
Эхо Москвы 25 мая в 14:31
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12