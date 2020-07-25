Коронавирус
ИнтерфаксДесять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 411 до 4 421 человека.
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Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Технологии
Роскосмос запустил приложение для отбора в отряд космонавтов
Госкорпорация Роскосмос разработала и запустила официальное приложение, которое будет работать с операционными системами iOS и Android.
МедиаПоток 04:31
Общество
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
Некоторые меры по сдерживанию пандемии коронавируса оказали негативное воздействие на окружающую среду, говорится в сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Коммерсантъ 17:30
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Ситуацию на армяно-азербайджанской границе, резко обострившуюся в последнее время, Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции.
ТВ Центр 15:21
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Обновленные Toyota Hilux и Fortuner уже сертифицировали в России.
Tvoe-avto.com 15:10
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российский автогигант "АвтоВАЗ" официально презентовал новый вариант исполнения кросс-универсала Lada Largus Cross в особой комплектации Quest.
Новые автомобили 23:03
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК 23:00
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 107 УК РФ и ограничил ему свободу на полтора года.
Российская газета 07:12
Авто
К 2040 году число электромобилей в Великобритании может достичь 30 млн
Аналитики BloombergNEF, в свою очередь, прогнозируют, что к 2040 году в стране будет 17 млн электромобилей, однако этот прогноз не учитывает возможный запрет продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Финмаркет 10:58
Футбол
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
РИА Новости 02:59
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН 12:33
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости 15:16
Экономика
РБК: Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, сообщает РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РИА Новости 22:13
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru 14:20
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa 16:26