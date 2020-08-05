Коронавирус
ИзвестияВ Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении. Всего за время пандемии в столице скончался 4521 человек с коронавирусом.
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Происшествия
Суд в Москве начал рассмотрение по существу дела Ефремова
Православие и Мир 04:45
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за удара током ребенка под Липецком
Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования 13-летнего ребенка электротоком на одной из стройплощадок в городе Лебедянь Липецкой области.
Известия 05:54
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Финансы
Россия в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов
Минфин РФ в августе ожидает 92,5 млрд руб. недополученных нефтегазовых доходов из-за превышения базовой цены нефти над фактической.
ТАСС 05:27
Происшествия
В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных
В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд.
Вести.Ru 05:36
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Политика
Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%
Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
Армия и оружие
Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой
Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело 03:46
Авто
Kia Soul получил в РФ новую комплектацию Style
Южнокорейский бренд Kia представил новую версию кроссовера Soul под названием Style.
Тарантас Ньюс 05:05
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Кино
За неделю до российской премьеры триллер «Неистовый» с хорошими результатами возглавил кинопрокатные чарты 10 стран
За неделю до российской премьеры на 19 территориях международного проката дебютировал триллер «Неистовый».
Кинобизнес сегодня вчера в 10:23
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Здоровье
В Чувашии возобновляют медосмотры и диспансеризацию
Услуга будет недоступна пенсионерам старше 65 лет и пациентам из группы риска В Чувашии в ближайшее время возобновят проведение профилактических медосмотров и диспансеризации.
Правда ПФО вчера в 07:29
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Наука
Российские ученые нашли новый способ лечения от коронавируса
Установка, созданная студентами магистратуры Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ Артемом Шабановым, Денисом Глечиком и Алексеем Нехорошевым, основана на применении фотодинамического метода – облучения светом в красном диапазоне спектра больших поверхностей тела.
РИА Новости 02:00
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Армия и оружие
США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB
Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.
Газета.Ru 06:14
Гаджеты
Международные Redmi 8 и Redmi 8A получили Android 10 без MIUI 12
Компания Xiaomi начала распространять стабильную глобальную прошивку MIUI на основе операционной системы Android 10 для смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A.
iXBT.com 06:08