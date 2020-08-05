Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении. Всего за время пандемии в столице скончался 4521 человек с коронавирусом.
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11 человек с Covid‑19 скончались в Москве за сутки

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Происшествия

В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму

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В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека

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На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса

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