Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 4968 человек с COVID-19.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

РБК18:09
RT на русском

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:31
Российская газета

В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом

Российская газета10 сентября в 16:10
Москва 24

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:03
РИА Новости

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:03
ИА Красная Весна

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

ИА Красная Веснавчера в 16:08
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы9 сентября в 22:14

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
532

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новостивчера в 06:15
355

Рисковый сценарий ЦБ на 2021 год предусматривает околонулевой рост ВВП

Сегодня, 10 сентября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ заложил в рисковый сценарий развития ситуации в 2021 году околонулевой рост экономики и ускорение инфляции до 5,5-6,5%. Об этом следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».
Саминвестор10 сентября в 08:04
262

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
2,5K

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новостивчера в 12:07
916

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
592

Точка притяжения: как развивается первый в России энерготехнохаб

Уникальность формата проекта энергетического технохаба позволяет распространить действие специальных программ для его резидентов не только на всю территорию Санкт-Петербурга, но и вовлекать партнеров из других регионов и стран.
Известиявчера в 06:38