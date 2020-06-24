В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 3669, пишет РИА "Новости" со ссылкой на столичный оперштаб.

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

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