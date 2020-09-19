Всего за время пандемии в столице умерли 5058 человек с COVID-19. «В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

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