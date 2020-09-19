Коронавирус
RT на русскомВ Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
Всего за время пандемии в столице умерли 5058 человек с COVID-19. «В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.
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Экономика
В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны
Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru 06:11
Общество
Сестра ведущего «Русского лото» Михаила Борисова опровергла его смерть
Ведущий программы «Русское лото» попал в больницу, сообщила агентству «Москва» его сестра Нина Борисова.
Коммерсантъ 17:01
Футбол
«Крылья Советов» в матче ФНЛ крупно обыграли «Иртыш»
ИА Красная Весна 13:00
Игры
CD Projekt RED назвала системные требования Cyberpunk 2077
Среди наиболее важных озвученных деталей были минимальные и рекомендуемые требования для запуска игры на ПК.
Astera 02:00
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
Шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как начался день рождения его детей-близнецов от певицы Аллы Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 10:12
Футбол
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу на старте чемпионата Германии
Дортмундская «Боруссия» стартовала в новом сезоне чемпионата Германии крупной победой над одноклубниками из Менхенгладбаха — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
РБК спорт 14:59
Политика
Посольство РФ требует от США объяснений по репортажу NBC о Крыме
Посольство РФ в США обеспокоено недавним репортажем NBC, где сообщили, что Вашингтон поддерживает украинских боевиков на Крымском полуострове.
Discover24 06:05
Авто
Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей
Автоновости дня 17:35
Экономика
«Лукойл» возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний в России
Forbes публикует ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний Россиинттрs: / / t.co / vqfGaSLpMd — ForbesRussia (@ ForbesRussia) September 17, 2020 Общая выручка 200 компаний в 2019 году составила 45,3 триллиона рублей.
Компания 17 сентября в 03:02
Политика
Путин 23 сентября встретится с полным составом Совета Федерации
Президент России Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации.
Известия 06:40
Шоу-бизнес
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия 14:16
Политика
Сенат конгресса США проголосует по кандидатуре судьи Верховного суда
Сенат конгресса США проголосует по кандидатуре нового судьи, предложенной президентом страны Дональдом Трампом до президентских выборов.
RT на русском вчера в 22:46
Общество
ФБР подтвердило расследование отправки Трампу посылки с ядом рицином
Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило, что ведет расследование инцидента с отправкой президенту США Дональду Трампу посылку с рицином.
Известия 16:19
Общество
Парк «Тучков буян» в Петербурге появится к 2024 году
Парк Тучков буян в Петербурге планируют создать к 2024 году Park-spb.ru Он напомнил, что подготовка международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Тучков буян" началась в сентябре 2019 года.
REGNUM вчера в 07:51
Общество
В ФБК заявили об отсутствии яда на вещах Навального
Пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь» заявила об отсутствии данных из зарубежных лабораторий о следах отравляющего вещества на личных вещах политика.
BFM.ru 05:09
Общество
Приложения TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября
Запрет на скачивание приложений WeChat и TikTok будет введен на территории США с 20 сентября.
Вечерняя Москва вчера в 12:31
Футбол
«Монако» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Ренну»
Футболисты "Монако" потерпели первое поражение в новом сезоне чемпионата Франции, уступив на выезде "Ренну" в матче четвертого тура лиги 1.
РИА Новости 17:13
Политика
Трамп обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия
45-й президент США, 74-летний Дональд Трамп выдвинул РФ обвинение в том, что она похитила у них технологию создания гиперзвуковой ракеты.
Topdaynews.ru 13:33
Происшествия
В Петрозаводске водитель джипа насмерть сбил двух пешеходов и скрылся
В Петрозаводске полиция разыскивает водителя джипа, который сегодня ночью сбил насмерть двух женщин на пешеходном переходе.
Российская газета 11:26
Футбол
«Арсенал» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 16:52
Кино
Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда
Наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда является Том Харди.
Lenta.ru 17:15
Космос
Ученые изобрели периодическую таблицу элементов, рожденных звездами
Причиной для пересмотра теории о процессах ядерного синтеза стало то, что теоретически нет доказательств рождения всей массы тяжелых элементов при слиянии нейтронных звезд.
МедиаПоток 17 сентября в 09:11
Политика
Один из возможных преемников Меркель поддержал заморозку «Северного потока - 2»
Один из предполагаемых преемников канцлера Германии Ангелы Меркель Фридрих Мерц поддержал идею заморозки строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает BILD.
Газета.Ru 15:45
Наука
Самку китовой акулы признали самой большой в мире рыбой
Долгое время научное сообщество не могло определиться, какая рыба является самой большой в мире.
МедиаПоток 17 сентября в 08:21
Происшествия
В Москве задержали участников акции памяти Тесака
Четырех человек задержали на акции памяти неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак.
Коммерсантъ 08:53
Армия и оружие
Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета
Экипажем командовали генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий. Предыдущий рекорд также принадлежит Ту-160.
РБК 13:39
Биатлон
Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлону
Новости Югры 13:48
Общество
В Трудовой кодекс России внесут изменения о дистанционной работе
В Трудовой кодекс будут внесены изменения о дистанционной форме работы.
Известия 07:55