В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 4460 случаев летальных исходов.

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

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