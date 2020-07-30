Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 4460 случаев летальных исходов.
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В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с COVID-19

Мойка7817:30

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Взгляд.ру16:48

Оперштаб: За сутки в Москве от COVID умерли 14 человек

Российская газета16:44

Еще 14 пациентов с COVID-19 скончались в Москве — оперштаб

Телеканал 360°16:34

В Москве за сутки умерли 14 заболевших COVID-19

РБК16:08

Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Москве

Росбалт16:20

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19

REGNUM16:10
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Спорт

Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

Советский спорт 12:10
Политика

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
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Футбол

Газизов прокомментировал возможный трансфер Урунова в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался на тему трансферных слухов.
Чемпионат 14:40
Политика

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 18:31
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Происшествия

В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

РИА Новости 07:50
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
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Футбол

Сергей Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).
ODDS.ru 12:26
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения

Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, более известный под своим творческим псевдонимом Mcahine Gun Kelly, подтвердил фанатские догадки о его отношениях с актрисой Меган Фокс.
CT news 18:15
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Армия и оружие

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:19
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Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 28 июля в 07:32
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Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
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Происшествия

Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа

Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа.
ZAB.RU 07:11
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Политика

Самый массовый в истории Белоруссии митинг начался в Минске

News.ru 13:57
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
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Авто

Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
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Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news 18:06
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Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:27
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Шоу-бизнес

Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала

ФАН вчера в 02:42
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
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Происшествия

Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды

Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы.
Lenta.ru 15:03
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Шоу-бизнес

Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал о супруге расчлененного Энди Картрайта

Газета.Ru 16:08
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском 11:47
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
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Политика

Польша решила участвовать в суде по «Северному потоку — 2»

Ранее стало известно, что Оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Газета.Ru 16:15
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Космос

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

РИА Новости 28 июля в 11:00
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