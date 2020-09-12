ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.