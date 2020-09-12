Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Сетевые источники сообщают о том, что в программном обеспечении инфраструктуры Tesla существует брешь, технически позволяющая использовать европейские станции Supercharger V3 для бесплатной подзарядки практически любых электромобилей сторонних производителей.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин на брифинге военных атташе заявил, что 28 августа на учениях Allied Sky стратегические бомбардировщики В-52Н армии США осваивали тактику ударов по России из Эстонии и Канады.
Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.