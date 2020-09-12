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Эхо Москвы
Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве.В источнике
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Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 16:05
ТАСС

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:08
РИАМО

12 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки

РИАМОвчера в 02:25
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:03
Москва 24

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:03
Невские Новости

В Москве за сутки умерли 14 человек с выявленным КОВИД

Невские Новостивчера в 16:15
РИА Новости

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:03

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24

Брешь в системе Tesla позволяет бесплатно заряжать через станции Supercharger любой электромобиль в Европе

Сетевые источники сообщают о том, что в программном обеспечении инфраструктуры Tesla существует брешь, технически позволяющая использовать европейские станции Supercharger V3 для бесплатной подзарядки практически любых электромобилей сторонних производителей.
3DNews23:24

В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин на брифинге военных атташе заявил, что 28 августа на учениях Allied Sky стратегические бомбардировщики В-52Н армии США осваивали тактику ударов по России из Эстонии и Канады.
Topdaynews.ruвчера в 13:13
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьервчера в 01:33
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