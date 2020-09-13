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Российская газета
Российская газета

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за минувшие сутки в столице России скончались 14 пациентов с COVID-19.В источнике
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Эхо Москвы

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 16:05
РИАМО

12 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки

РИАМОвчера в 02:25
РИА Новости

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:03
Агентство Москва

Штаб: В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:03
Невские Новости

В Москве за сутки умерли 14 человек с выявленным КОВИД

Невские Новостивчера в 16:15
ТАСС

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:08
Gazeta.SPb

В Москве из-за коронавируса скончались 12 человек

Gazeta.SPbвчера в 18:00

Хафтар заверил посольство США о возобновлении в Ливии добычи нефти

Ливийская национальная армия (ЛНА) передала правительству США сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара восстановлению энергетического сектора и возобновлению добычи нефти в стране.
Хафтар заверил посольство США о возобновлении в Ливии добычи нефти
РБК21:17

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
REGNUMвчера в 21:34
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Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
РБК10 сентября в 08:26
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Учёные обнаружили влияние парацетамола на психику

Нейробиолог Болдуин Уэй из Университета штата Огайо сказал в своем исследовании: «Кажется, что ацетаминофен заставляет людей меньше испытывать негативные эмоции, когда они рассматривают рискованные действия — они просто не испытывают такого страха».
РИА ОмскПресс10 сентября в 13:10
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