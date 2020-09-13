Ливийская национальная армия (ЛНА) передала правительству США сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара восстановлению энергетического сектора и возобновлению добычи нефти в стране.
Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
Гент, Бельгия, 11 сентября 2020, 21:57 — REGNUM Разработчики ролевой игры Baldur`s Gate 3 объявили, что пользователи сервисов Twitch, YouTube и Stadia смогут предлагать стримерам выбирать варианты диалогов.
«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
Нейробиолог Болдуин Уэй из Университета штата Огайо сказал в своем исследовании: «Кажется, что ацетаминофен заставляет людей меньше испытывать негативные эмоции, когда они рассматривают рискованные действия — они просто не испытывают такого страха».