В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в субботу, 18 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по столице. Всего за время пандемии в столице умерли 4299 человек с подтвержденным коронавирусом.

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Космос Интересные факты о космическом телескопе Хабла Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери". 23

Гаджеты Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку. 34

Экономика Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки. 280

Технологии Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.

Общество Названы недостатки четырехдневной рабочей недели Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян. 13

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 96

Финансы В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки "Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин. 19

Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 8

Шоу-бизнес Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына Недавно молодому человеку исполнилось 25 лет. К слову, Лазарева поделилась не только свежими снимками, но и архивными. 10

Происшествия Пожарные ликвидировали огонь в соборе в Нанте Огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа. 748

Армия и оружие ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево. 4

Авто Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC. 35