Коронавирус
ИзвестияВ Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в субботу, 18 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по столице. Всего за время пандемии в столице умерли 4299 человек с подтвержденным коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить986
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:19, Ашберн
Космос
Интересные факты о космическом телескопе Хабла
Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru 15:01
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
Гаджеты
Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно
Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку.
Astera 05:38
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
Технологии
Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро
Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
RT на русском 20:45
Кино
Премьеру сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесли из-за коронавируса
Сериал «Сокол и Зимний солдат» рассказывает о Мстителях из вселенной Marvel. Но серии не выйдут на экраны в августе, как было запланировано.
Родной город 11:45
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru 15:34
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 15:26
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 16 июля в 06:54
Космос
Новые измерения возраста Вселенной углубили кризис в космологии
ТАСС Наука вчера в 08:52
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия вчера в 15:13
Общество
Метеоролог предрекла россиянам холодную зиму после жаркого лета
Россиян ждёт холодная зима после жаркого лета. По словам метеоролога Екатерины Пестряковой, вероятность этого 90%.
Life.ru 19:33
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына
Недавно молодому человеку исполнилось 25 лет. К слову, Лазарева поделилась не только свежими снимками, но и архивными.
ГлобалМСК.ру 11:13
Происшествия
Пожарные ликвидировали огонь в соборе в Нанте
Огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью, сообщил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа.
РИА Новости 12:39
Армия и оружие
ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия вчера в 09:18
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 12:37
Интернет
Microsoft признала ошибку Windows, из-за которой «пропадает» интернет
Компания Microsoft признала ещё одну неприятную ошибку в новой версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update).
iXBT.com 11:08
Авто
Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей
Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
Gazeta.SPb 10:21
Общество
Сомнолог рассказала о вреде жары для сна
News.ru 22:10
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 16 июля в 06:29
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 15:47
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07